月10万円から起業可！必須賃料0円・仕入れ0円・設備投資0円のショート動画屋さんFCが加盟費分割払い制度を開始！税理士連携の融資支援もあり

株式会社美手紙

株式会社美手紙は、運営するショート動画屋さんフランチャイズにおいて、加盟金の分割払い制度を正式に導入いたしました。 従来の店舗型FCでは数千万円規模の初期投資が必要なケースも多い中、本制度により月額10万円以下の支払いで事業を開始いただけます。 手紙のような温もりある支援を通じて、資金面で起業を断念していた方々の新たな一歩を全力でバックアップいたします。

■手元の資金不足で夢を断念

新しく事業を始めたい、あるいはフランチャイズに加盟して安定した収益を得たいと考えていても、 最初に立ちはだかるのは数百万円から数千万円にのぼる膨大な初期費用の壁です。 特に店舗を構えるビジネスでは、物件取得費や内装費だけで数年分の貯金が消えてしまうことも珍しくありません。 やりたい気持ちはあるのに、銀行口座の残高を見ては挑戦を諦めてしまう。 そんな、才能や熱意がある方々が資金という物理的な制約によってチャンスを逃している現状が、 今の日本には溢れています。

■初期投資の重圧を美手紙が解消

初期投資の負担は、経営が軌道に乗るまでの精神的なプレッシャーとなり、健全な判断を鈍らせる原因にもなりかねません。 そこで株式会社美手紙は、初期費用のハードルを極限まで下げる解決策を用意しました。 加盟金の分割払い制度に加え、税理士法人と提携した融資申請支援をパッケージ化。 さらに、クレジットカード決済にも対応し、支払いを柔軟にコントロールできる環境を整えました。 これまでのFC業界の常識を覆す、挑戦者に寄り添う仕組みです。

■月10万円以下でオーナーに

無料でFC加盟相談 :https://www.jicoo.com/t/bitegami-short/e/franchise

本制度を活用することで、初期投資を大幅に抑え、月額10万円以下の支払いからショート動画事業のオーナーとして活動を開始できます。 発注から1ヶ月後が初回支払期限となるため、先に売上を立ててから支払いを行うキャッシュフローの構築も可能です。 まとまった資金を温存したまま事業をスタートできるため、万が一の際の運転資金も確保でき、 精神的な余裕を持ってクリエイティブな提案や営業活動に専念できるという大きなメリットがあります。

■3期連続黒字のノウハウを共有

株式会社美手紙は設立からわずか3年で累計売上1億円を突破し、3期連続の黒字を達成しています。 この安定した成長を支えるのは、180社以上の導入実績と2,000本を超える制作実績に基づく、 再現性の高いビジネスモデルです。 自社が実験台となって確立した集客モデルと、制作プロセスの工業化による高いコストパフォーマンスは、 FC加盟店様にとっても強力な武器となります。 数字に裏打ちされた確かな経営基盤があるからこそ、柔軟な支払い制度の提供が可能となりました。

■初受注の裏側を公開中

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実際にショート動画屋さんフランチャイズに加盟し、一歩を踏み出したオーナー様の声をお聞きください。 どのようにして未経験から事業を立ち上げ、初受注を獲得したのか。 そのリアルな体験談は、これから挑戦を検討されている皆様にとって、何よりの道標となるはずです。

↓フランチャイズ加盟店様の事例インタビューはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TxMwZWpDr1Y ]

■融資申請から運営までトータル支援

現在、加盟をご検討の方には、提携税理士法人による無料の融資相談会を実施しております。 分割払い制度の適用可否や、公庫からの借り入れシミュレーションなど、 個別の財務状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。 資金に不安がある方でも、まずはその悩みをご相談いただくことで、解決の糸口が見つかるはずです。

■こんな想いを持つ方へ届けたい

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本制度は、特に以下のような方々に活用いただきたいと考えています。

- まとまった初期資金は用意できないが、副業から始めて将来的に独立を志す会社員の方。- 自社の既存事業に加え、低リスクでショート動画事業を柱として追加したい経営者様。- そして、何よりもクライアントに対して温もりのある提案を届けたいという、 弊社の企業理念に共感していただける方

資金の壁で立ち止まっている、志ある皆様のパートナーでありたいと願っています。

■まずは無料の個別相談から

あなたの夢を、お金の理由で諦めないでください。 分割払いの詳細や、具体的な収益シミュレーション、 そして私たちの「手紙のような温もりを届ける」ビジネスがどのように社会に貢献しているか、 ぜひ個別説明会でお話しさせてください。 無理な勧誘は一切ございません。 あなたの現状を丁寧にヒアリングし、最適なステップを一緒に考えます。 未来を変えるための小さな一歩を、今ここから踏み出してみませんか。

■株式会社美手紙について

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社名：株式会社美手紙

設立：2022年11月25日

所在地：東京都港区三田5丁目18-3 ドエル三田701号室

代表者：代表取締役 八重樫光

資本金：9,950,000円

事業内容：ショート動画企画、制作、編集、管理／SNS広告運用／フランチャイズ企画・運営／ショート動画制作人材教育など

ショート動画制作について：https://bitegami.com/

ショート動画屋さんフランチャイズについて：https://bitegami.net/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社美手紙 広報担当

TEL：080-5080-5015

Email：info@bitegami.com

お問い合わせフォーム：https://bitegami.com/#contact