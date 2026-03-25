令和PR、埼玉中小企業家同友会にて「経営を加速させる広報」を伝授

株式会社令和PR

株式会社令和PR（代表取締役：小澤美佳）は、2026年2月13日（金）に、一般社団法人 埼玉中小企業家同友会（以下「埼玉同友会」）と株式会社PR TIMESの共催による「第2回プレスリリース勉強会」にて、代表の小澤美佳が講師として登壇いたしました 。 当日の様子や実施後のアンケート結果についてご紹介します。

開催背景：広報は「発信」ではなく、経営を加速させる武器

情報過多の時代、中小企業が持続的に成長するためには、単なる「認知」を超え、社会や社員からの「信頼」を築くことが不可欠です。特に経営資源が限られる組織において、広報は単なる宣伝活動ではなく、採用力強化や売上向上、そして「社内の一体感」を創出するための戦略的な武器となります。

本勉強会では、PR TIMES 公認エバンジェリストである小澤が、埼玉県内の経営者ら約50名に対し、「広報・プレスリリースでいかに会社の未来を変えるか」をテーマに、理論と実践の両面からアプローチしました。

当日の様子

当日は、「講義」・「ワークショップ」・「グループシェア」の構成で実施されました 。

【講義】広報の本質とブランディングの重要性

講義では、広報の基本概念から最新のSNSトレンドまで幅広く解説。その中でも特に強調したのは、「全員広報」と「インナーブランディング」の重要性です。

「広報は単なる『枝葉』のテクニックではない。経営の『根（存在意義）』や『幹（戦略）』を社内に浸透させ、社員一人ひとりが自社の価値を語れる状態こそが、最強の発信力になる」ということをお話させていただきました。

また、中小企業だからこそできる具体策として、経営者の思想や社員の熱量をダイレクトに届ける「ナラティブ（物語）」の重要性を紹介。大手企業にはない「顔の見える発信」や、遊び心のあるSNS活用など、明日から取り組める戦略を伝授しました。

【ワークショップ】自社に応用できる要素の抽出

まず、「プレスリリースアワード 2025」の受賞作品を題材に、各々が自社に応用できるポイントを徹底的に分析しました。

小澤からは、プレスリリースを単なる「取材獲得の手段」で終わらせず、会社の歴史や姿勢を刻み続ける「経営資産」へと昇華させる視点を提示。参加者は、他社の成功事例を鏡にしながら、自社の中に眠る「発信すべき価値」を書き出していきました。

【グループシェア】明日からのアクションプランを策定

最後は、個人ワークでまとめた「今後自社でやっていきたいこと」を言語化し、グループ内で発表しました。アドバイスや正解を出し合うのではなく、お互いの気づきを尊重しながらシェアすることで、参加者一人ひとりが自社の魅力を再発見し、発信への一歩を踏み出す機会となりました。

小澤も各テーブルを回りながら、「正解」を教えるのではなく、一人ひとりの想いが「社会的な価値」としてどう変換できるかをアドバイスさせていただきました。

▼当日の講義の様子は、こちらからもご覧いただけます

https://www.youtube.com/watch?v=92eOqehUVbQ

勉強会開催後アンケート

本勉強会の参加者へのアンケートでは、94%が大変満足と回答し、高い評価をいただいております。

【受講者の主なコメント】

・視点の変化：「想いを伝えて共感を得ることが1番伝わると気がついた」「信頼の資産という考え方を学んだ」

・実践的な学び：「社内の小さな内容もニュースになるという気づきがあった」「社員の声を発信することや、ホームページに物語性を入れることを実践したい。」

・マインドの向上：「明日から早速、社内を巻き込んで広報に取り組みたい」「仕事への想いを日々社内に発信していく事をして行こうと思った」

質問回答をラジオで公開

埼玉同友会の皆様からいただいた質問を、「令和の広報ラジオ」で公開しております。

質問１.

SNS発信のプロセスにおいてAIをどのように活用していますか？

質問２.

自社製品で「何か作りたい」という気持ちが先行してしまい、共感性が少ないものができてしまうので、どのように想いを製品にのせればいいか分からなくなってしまいます。ストーリーの作り方の具体例を知りたいです。

質問３.

noteやVoicyの拡散性とファン化力について、どのようにお考えですか？

質問４.

炎上が怖いんです。炎上対策は必要ですか？



▼Podcast

SNSのAI活用＆ストーリーの作り方を教えて！【埼玉中小企業家同友会の皆様の質問に回答します】（前編）(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/287-sns%E3%81%AEai%E6%B4%BB%E7%94%A8-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6-%E5%9F%BC%E7%8E%89%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E5%90%8C%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%AE%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%AB%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-%E5%89%8D%E7%B7%A8/id1794018106?i=1000756619118)

SNSの拡散性とファン化＆炎上対策を教えて！【埼玉中小企業家同友会の皆様の質問に回答します】（後編）(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/288-sns%E3%81%AE%E6%8B%A1%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E5%8C%96-%E7%82%8E%E4%B8%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6-%E5%9F%BC%E7%8E%89%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E5%90%8C%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%AE%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%AB%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-%E5%BE%8C%E7%B7%A8/id1794018106?i=1000756848343)

▼Voicy

SNSのAI活用＆ストーリーの作り方を教えて！【埼玉中小企業家同友会の皆様の質問に回答します】（前編）(https://voicy.jp/channel/1858/7656824)

SNSの拡散性とファン化＆炎上対策を教えて！【埼玉中小企業家同友会の皆様の質問に回答します】（後編）(https://voicy.jp/channel/1858/7655889)

▼Spotify

SNSのAI活用＆ストーリーの作り方を教えて！【埼玉中小企業家同友会の皆様の質問に回答します】（前編）(https://open.spotify.com/episode/0equoJKTcYzJ1fGUpTCIhg?si=3F0Cost9QDi9jshrcDx0CQ)

SNSの拡散性とファン化＆炎上対策を教えて！【埼玉中小企業家同友会の皆様の質問に回答します】（後編）(https://open.spotify.com/episode/54tIytOF18ftCtIJCGzn3g?si=3_kzwMfiSGeqguDDcAj_Bw)



経営者ならではの悩みに、登壇者小澤なりの回答をさせていただいておりますので、是非聴いていただけますと幸いです。

登壇者コメント

埼玉同友会の皆さまは、素晴らしい技術や熱い想いを持った経営者の方々ばかりです。しかし、どんなに良いものを持っていても、知られていなければ「存在しない」のと同じになってしまいます。

今回の勉強会では、広報を単なるテクニックではなく、経営者の思想や社内のメンバーの想いを可視化する「経営そのもの」として捉えることをお伝えしました。ワークを通じて、皆さまが自社の価値を再定義し、生き生きと語り始める姿が非常に印象的でした。今回の学びが、埼玉の企業の皆さまの未来を切り拓く一助となれば幸いです。

登壇者プロフィール株式会社令和PR 代表取締役 小澤 美佳

2008年に株式会社リクルートに入社。中途・新卒採用領域の営業・マネージャーを経て、リクナビ副編集長として全国の大学でキャリア・就職支援の講演を多数実施。2019年にITベンチャーへ転職し、広報部署を立ち上げ、2年間で1,000以上のメディア露出を実現。2023年、株式会社令和PRを設立し、経営戦略に寄り添うPR支援を展開。X（@mica823）フォロワー4.5万人。SNS活用、ファンづくり、採用広報などをテーマに全国でセミナー登壇を行っている。

セミナー・研修のご依頼について

令和PRでは、広報・SNS活用研修のほか、採用広報、インナーブランディング、生成AI×PR活用術など、組織の課題に合わせたカスタマイズ研修を提供しています。「SNSを運用しているが成果が見えない」「広報担当者の戦略的思考を養いたい」「地方自治体や特定業界の魅力を全国に届けたい」といった課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

主なテーマ

SNSファンづくり、採用広報戦略、メディアリレーションズなど

実績

自治体、大手企業、ベンチャー企業、団体など多数

▼お問い合わせはこちらから

https://reiwapr.jp/contact

会社概要

わたしたちは “経営をPRで加速させる” を目指す会社です。

会社名：株式会社令和PR

本社所在地：東京都新宿区西新宿３丁目３番１３号西新宿水間ビル６階

代表取締役：小澤 美佳

設立：2023年5月

事業内容：PRコンサルティング、PR代行、PRに付随する各種研修、イベント企画・運営、ラジオ配信

コーポレートサイト：https://reiwapr.jp/