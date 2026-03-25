3月28日開催｜通信制の孤立を変えるオンライン説明会【通信制高校への新入学・転入学・編入学の希望者対象】

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する通信制サポート校NIJIN高等学院は、2026年3月28日（土）20時より、通信制高校における“孤立”の課題をテーマにした無料オンライン説明会を開催します。対象地域は全国47都道府県、参加対象は中学生、高校生や保護者など。参加は無料で、事前申込が必要。

本説明会では、NIJIN高等学院 校長・星野達郎が、通信制教育の現状と課題、そして「人とつながりながら学ぶ」新しい学校のあり方について、自らの経験をもとにお伝えします。

通信制高校で広がる“孤立”という課題

通信制高校に通う生徒数は年々増加している一方で、

・一日中誰とも話さない

・レポート提出だけで学びが完結する

・人と関わる機会が少ない

といった“孤立”の問題が指摘されています。

自由な学び方が選べる反面、社会との接点や人との関わりが不足しやすいことが、新たな教育課題となっています。

NIJIN高等学院は、この課題に真正面から向き合い、通信制でも「つながり」「挑戦」「青春」を実現できる学びの場づくりを進めています。

通信制高校への転入・編入を希望する生徒へ

本説明会では、通信制高校の課題とその解決策としての教育設計について、具体的にご紹介します。

・通信制高校で孤立が生まれる構造

・メタバース校舎・生徒会・プロジェクト学習の仕組み

・通信制でも“青春”をつくる学校のビジョン

NIJIN高等学院 校長 星野達郎

私は、学校がまったく合わず、友達もいないまま育ち、大学も3週間で通えなくなりました。

しかし、学校の外で出会った“ユニークな大人たち”との出会いが、「自分はこのままでいい」と思えるきっかけになりました。

学校では評価されにくい個性こそ、社会では価値になります。

その想いから、NIJIN高等学院は生まれました。

通信制でも、人とつながり、挑戦し、青春をつくれる学校として。

開催概要

名称：NIJIN高等学院 オンライン説明会

日時：2026年3月28日（土）20:00～21:00

場所：オンライン（Zoom）

対象：中高生・保護者

参加費：無料

申込方法：https://20260328nijinhighschool-event.peatix.com/view

「NIJIN高等学院」の3つの特徴

1）心理的安全性が守られたメタバース校舎

NIJIN高等学院では、オンラインのメタバース校舎を中心に学びが展開されます。

全国の生徒がアバターで同じ空間に集まり、授業やホームルーム、雑談など日常的な交流を行います。発達特性や感覚過敏、ギフテッドなど、従来の学校では生きづらさを感じやすい個性も「ユニークな個性」として尊重されます。心理的安全性が確保された空間の中で、生徒一人ひとりが安心して学べる居場所をつくっています。

2）行事も生徒が創る「青春」

NIJIN高等学院では、学校行事やイベントの多くを生徒自身が企画します。

「スポーツが得意だからイベントをやりたい」

「仲間と文化祭をつくりたい」

こうした生徒の声から行事が生まれ、イベントが形づくられていきます。修学旅行をゼロから企画したり、仲間と出展して初めて自分の力で収益を生み出す経験をしたり。メタバースやリアルの活動を通して、青春を作っていきます。

3）企業100社以上と連携、社会とつながるプロジェクト学習

NIJIN高等学院では、企業や社会と連携したプロジェクト型の学びを重視しています。

起業に挑戦したり、企業と共同でプロジェクトを立ち上げたりするなど、生徒の興味やアイデアから新たな挑戦が生まれています。現在、100社以上の企業・団体と連携しており、生徒の声から新たな連携やプロジェクトが生まれることもあります。生徒が学校に合わせるのではなく、学校が生徒に合わせて環境をつくることで、社会との刺激的な出会いや学びが広がっていきます。

学校概要

学校名 ： NIJIN高等学院

形 態 ： オンライン中心の通信制高校サポート校

開校時期： 2026年4月

対 象 ： 全国の中学卒業見込みの方および既卒の方

公式サイト：https://highschool.nijin.co.jp/

株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

▶会社HP：https://www.nijin.co.jp/