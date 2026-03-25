在庫最適化30年のシノプス、需要予測ソフトウェア市場でシェアNo.1を獲得

株式会社シノプス

株式会社シノプス（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：岡本 数彦、以下「当社」）は、当社の需要予測型自動発注サービス「sinops-CLOUD」をはじめとする「sinopsシリーズ」が、デロイト トーマツミック経済研究所株式会社（以下、「トーマツミック」）が2026年3月16日に発刊した調査レポート*¹で「需要予測ソフトウェアソリューションベンダー」売上金額シェア1位を獲得したことをお知らせします。なお本調査では、2023年（実績）から2025年（見込）までの対象全期間でシェア1位を維持しています。

2024年度市場シェア約4割を占める

同レポートによると、シノプスは国内の需要予測ソフトウェアソリューション市場において、2023年度実績、2024年度実績で、トップシェアを堅持しています。また、トーマツミックの調査によると2025年度においても引き続きシェア1位を維持する見通しです。昨今の深刻な人手不足やコスト高騰を背景に、AIを活用した需要予測のニーズは小売業を中心とした流通業から広く支持されており、シノプスはその市場成長を牽引するトップベンダーとして評価されています。

「在庫の最適化」にこだわり30年。sinopsが選ばれる理由。

「sinopsシリーズ」は、1996年の提供開始から今年で30年の節目を迎えました。当社が長年支持され続けている理由は、単なる技術提供にとどまらない「導入効果」への徹底的なこだわりと伴走体制にあります。2025年12月現在、約120社、約6,700店舗に導入され、多種多様な流通業の課題を解決してきた圧倒的な実績が、多くの企業からの信頼につながっています。またsinopsの強みは、賞味期限が短く管理が極めて難しい「日配品*²」「惣菜」「パン」などのカテゴリーにおいて高い予測精度を誇ることです。導入企業の平均では、日配品で15%、惣菜で5.4％のロス削減を実現しました。単なる業務効率化に留まらず、利益率改善という経営課題を直結して解決できるパートナーとして、多くの企業に選ばれ続けています。

今後の展開

今後も主力である小売業向けクラウドサービス「sinops-CLOUD」を軸に、製造・卸売までを含むサプライチェーン全体の最適化をさらに推進してまいります。当社のビジョンである「世界中の無駄を10％削減する」の実現に向けて取り組んでまいります。

*¹: デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「AIを活用したサプライチェーン計画 ソリューション市場の現状と展望～需要予測から最適化までAI統合が再定義するSCM計画～ 2025年度版」https://mic-r.co.jp/mr/03760/

*²: 毎日店舗に配達される牛乳、乳製品、豆腐、生麺やデザート類といった賞味期限の短い食品の総称。デイリーとも呼ばれる

「sinops」シリーズについて

「sinops」とは、需要予測をコアとした流通業向けITソリューション（sinops = Strategic Inventory Optimum Solution （戦略的在庫最適化ソリューション））です。“1つ売れたら1つ発注する”といった「セルワンバイワン」システムではなく、過去の販売などの実績などから需要を予測し、発注を行う「需要予測型」の自動発注サービスです。従来は経験と勘に頼っていた部分を、販売実績・販売価格・天候などのデータに基づきAIが分析し、需要予測・自動発注を行うことで流通業の在庫を最適化するITソリューションを各種展開しています。

「sinops-CLOUD」製品サイト :https://www.cloud.sinops.jp/

株式会社シノプスについて

株式会社シノプスは、「世界中の無駄を10%削減する」をビジョンに掲げ、需要予測型自動発注サービス「sinops」（シノプス）を開発・販売しているソフトウェアメーカーです。日配食品や惣菜といった賞味期限が短く需要予測がむずかしいとされるカテゴリーのシステム化に成功。多くの食品小売企業に採用いただいております。在庫に関わる人、もの、金、時間、情報を最適化するITソリューションを提供し、限りある資源を有効活用することで、広く社会に貢献していきます。東証グロース上場（証券コード：4428）。

参考

「sinops」が食品ロス削減ソリューション市場で3年連続の首位獲得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000103807.html)

「sinopsシリーズ」が需要予測や自動発注ツールを対象とした 食品ロス削減ソリューション市場シェア1位を獲得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000103807.html)

「sinopsシリーズ」が食品ロス削減ソリューション市場 2023年度実績でシェア1位を獲得！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000103807.html)