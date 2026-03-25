「美味しい」だけで終わらせない。SNS時代にこそ学びたい、“食”の語彙力。齋藤孝教授の新著『「美味しい」から始める日本語　「食」の語彙力』3月25日発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、明治大学教授・齋藤孝氏の新著『「美味しい」から始める日本語 「食」の語彙力』（河出新書、税込1,100円）を2026年3月25日に発売いたします。

SNSやレビューサイトがあふれる現代、食の評価は「美味しい」という一言に収束しがちです。

しかし本来、味わいは香りや食感、記憶や文化と結びついた豊かな体験です。

本書では、日本語研究の第一人者・齋藤孝教授が、「美味しい」を伝えるための語彙力を磨き、味覚をより豊かに言語化する技術を伝授。

「甘い」だけで21種類（！）の日本語表現を伝授！

優しい甘み

コク深い甘さ

すっきりした甘さ

ふわっと広がる甘さ

品がある甘味

ほんのり甘い

ほっこりする甘さ

はちみつのような濃厚さ

フルーティな甘味

繊細な甘味

舌の上でとろけるような上質な甘味

ふくよかな甘さ

芳醇な甘味

透き通るような甘さ

ふわりと感じる甘味

深みのある甘さが味に奥行きを与える

軽やかな甘さで食べ飽きることがない

ふんわりした甘さが口の中に広がる

花の香りを閉じこめたような甘さ

幸せを感じさせる甘味

疲れた頭をラクにしてくれる甘さ

➜塩味、酸味、苦み、旨味についても驚きの表現テクニックを多数紹介！

SNSやレビューサイトなど料理の写真やレシピ、食レポが身の回りにあふれる時代だからこそ、多彩な味わいを伝える言葉を選び、磨くことで、毎日の食体験に新たな発見が訪れます。さらに本書では、松尾芭蕉、福沢諭吉、夏目漱石、谷崎潤一郎、幸田文、向田邦子……文豪たちの、「美味しい」を伝えるすごい表現も多数紹介。

齋藤孝教授の新著『「美味しい」から始める日本語 「食」の語彙力』（河出新書、税込1,100円）発売にぜひご注目ください。

■『言葉を愉しむ 人生の深みが増す言霊の力』目次

第1章 「美味しい」の正体を探る

第2章 食文化が「美味しい」を豊かに彩る

第3章 「美味しい」を豊かに言語化する技術

第4章 「美味しい」を文章にする愉しみ

第5章 言葉の達人に「美味しい」を学ぶ

■著者紹介

齋藤 孝 さいとう・たかし

1960年、静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大大学院教育学研究科博士課程等を経て、明治大学文学部教授。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。著書に『声に出して読みたい日本語』（草思社）、『大人の語彙力ノート』『読書する人だけがたどり着ける場所』（ともにSBクリエイティブ）、『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い人』（詩想社）、『言葉を愉しむ』（河出書房新社）等多数。

■新刊情報

書名：「美味しい」から始める日本語 「食」の語彙力

著者：齋藤孝

仕様：新書判／224ページ

発売日：2025年3月25日

税込定価：1,100円（本体価格1,000円）

ISBN：978-4-309-63200-1

装丁：オクターヴ

URL：http(https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309632001/)s://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309632001/(https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309632001/kome)

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