Mujin、協働搬送に対応したAGVラインアップを拡充【第2弾】

株式会社Mujin

総合オートメーションテクノロジー企業のMujinは、「MujinAGV」のラインアップ拡充の第2弾として、シリーズ最小クラスの300kg可搬と、1,500kg可搬の各セーフティーモデル2機種を発売しました。

多様化する工場内搬送ニーズ

現在、製造・物流の現場では、多品種化や在庫最小化に伴う小ロット・高頻度搬送の増加に加え、ハイブリッド車（HV）需要の増加によるバッテリー搬送需要の拡大など、自動化が求められる搬送ニーズが広がっています。こうした中、多くの現場では既存設備や動線を活かしたまま自動化を進める必要があり、作業者と同じエリアで安全に稼働できる搬送手段の重要性が高まっています。

そこでMujinは、統合オートメーションプラットフォーム「MujinOS」を核に、スモールスタートから全体最適までを視野に入れた自動化を推進しています。その一環として構内搬送を担う「MujinAGV」のラインアップ拡充を進めており、小型から重量物までをカバーするセーフティーモデルを追加したことで、現場ごとに異なる多様な搬送ニーズへの柔軟な対応を可能にしました。

搬送ニーズに応える2つの新モデル

両モデルは産業安全規格 ISO3691-4 に準拠しており、作業者様と同じエリアで安全に稼働できる搬送システムとして、歩車分離が難しい現場での搬送自動化にも対応します。

MujinAGVが選ばれる理由：1,500台を超える導入実績と高い稼働信頼性

- 300kg可搬 セーフティーモデル製造ラインへの部品供給など、狭い通路や限られた搬送スペースでの運用を想定したモデルです。MujinAGVシリーズで最もコンパクトな設計で、製造工程で増加している小ロット・高頻度の部品供給に対応します。- 1,500g可搬 セーフティーモデルHV車の組立工程で扱われるバッテリーなど、大型・重量物の搬送を想定したモデルです。車体構造の一体成型化やモジュール化に伴い増加している1,000kgを超える重量部品の搬送にも対応します。

MujinAGVは、これまでに国内の完成車メーカー様や自動車部品メーカー様を中心に1,500台以上を納入。多様な環境で安定稼働を実現しており、導入企業様の約7割がリピート導入を行っています。

導入時の仕様設計から稼働後のメンテナンスまで、専門チームが一貫して対応。マップ作成やメンテナンス支援など、導入後の運用定着まで支援しています。

さらに、東京本社に加えて愛知・三河エリアの専任チームも拡大を続け、地域密着での技術サポートを強化しています。実際の現場では、以下のようにMujinAGVが活用されています。

トヨタ紡織株式会社 様 「通い箱パレタイズ+AGVで完成品保管と搬送をDX」

https://www.mujin.co.jp/example/toyota-boshoku/

株式会社三五 様 「無人製品倉庫で工場物流を刷新、DXとコスト削減を加速」

https://www.mujin.co.jp/example/sango/

日本運輸株式会社 様 「変種変量生産に対応した次世代DX部品供給ロボット倉庫」

https://www.mujin.co.jp/example/nippon-unyu/

MujinOSによる「全体最適」の自動化DX

Mujinが独自に開発する統合オートメーションプラットフォーム「MujinOS」では、 AGV1台から通い箱仕分けロボットと連携したライン全体の自動化までを、同一基盤上で実現できます。

これにより、部分最適にとどまらない“現場全体最適”の自動化DXを推進し、人手不足や生産変動に強い持続可能なものづくり基盤を構築。さらに、あらゆる現場データの可視化により、安定稼働と経営判断の迅速化にも貢献します。

MujinAGVについて：

https://www.mujin.co.jp/solution/mobilerobot/agv/

※その他詳細については、下記よりお気軽にお問い合わせください。

https://www.mujin.co.jp/inquiry/

MujinOSについて：

MujinOSは、ロボット・AGV・保管システム、ビジョンセンサ等の多様な自動機器をデジタルツイン環境で統合制御する産業OSプラットフォームです。現実世界で起こる様々な変化に柔軟に対応する高度な自律型オートメーションを実現します。ティーチング不要、動的最適化、データ分析・リモート運用に対応し、産業現場のDXを支援します。

【企業概要】

会社名：株式会社Mujin Japan

所在地：東京都江東区辰巳3-8-5

事業開始：2024年4月1日

取締役CEO：荒瀬 勇

ウェブサイト：https://www.mujin.co.jp/