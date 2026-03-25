累計出荷数８２億枚以上の人気TCG

「デュエル・マスターズ」２５周年記念施策のご案内

＜２５周年記念商品＞

「DM26-SD1ドキドキつよいデッキ 25の王道」４月４日（土）新発売

「DM26-RP1 逆札篇 第1弾 逆転神VS切札竜」４月１１日（土）新発売

・イベント：全国４都市で「デュエル・マスターズ２５周年ツアー」６月から開催

・CM：俳優 鈴木福さん 出演テレビCMを３月から放送中

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）のトレーディングカードゲーム（以下TCG）「デュエル・マスターズ」（以下「デュエマ」）は２５周年を迎えます。今年２０２６年から２０２７年にかけて、２５周年イヤーとしてさまざまな商品や企画を展開予定です。



25周年キービジュアル



◆デュエル・マスターズ 公式サイト

dm.takaratomy.co.jp/

◆デュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」

www.youtube.com/@-dm-1351

２５周年の記念商品として、歴代主人公が使ってきた強力デッキ「DM26-SD1ドキドキつよいデッキ 25の王道」（希望小売価格：１,１００円／税込）を２０２６年４月４日（土）から、世界に２５枚の２５周年特別仕様シリアルシークレットドリームレアカード封入のレギュラーパック「DM26-RP1 逆札篇（エクスドリーム） 第1弾 逆転神VS切札竜（ガルド・オブ・ボルメテウス）」（希望小売価格：２００円／税込）を２０２６年４月１１日（土）から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、オンラインストア、トレーディングカード専門店、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等で発売します。

また、「デュエル・マスターズ２５周年ツアー」として２０２６年６月から神戸を皮切りに全国４都市でスペシャルなイベントを開催いたします。

さらに子どもの頃からデュエル・マスターズで遊ばれていた俳優の鈴木福さんに出演いただき、「DM26-SD1ドキドキつよいデッキ 25の王道」をテレビCMまたWEBなどにて（youtu.be/edWfVB7y3bU）２０２６年３月６日（金）から放送しています。



CMサムネイル



「デュエル・マスターズ」は累計８２億枚以上出荷している大人気TCGです。１９９９年４月に「月刊コロコロコミック」（発行元：株式会社小学館）にて漫画が掲載され、２００２年の５月に「デュエル・マスターズ」TCG第一弾となる「DM-01」を発売しました。現在では発売当初小学生だったユーザーが大人になり再び「デュエル・マスターズ」で遊んでいただいたり、親子で遊んでいただくシーンも増え、２５年をかけて子どもから大人まで幅広い世代に愛されるブランドに成長しました。ユーザーのみなさまに周年でしか味わえない特別なワクワクをお届けし、これから先の１０年もファンで居続けていただけるよう２５周年施策を盛り上げてまいります。（今後の予定詳細は、公式サイトや公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」にて情報を更新いたします。）

２５周年の展開 それぞれの詳細について

２５周年記念新商品

「DM26-SD1 ドキドキつよいデッキ２５の王道」は、大型大会でも実績のある「いきなりつよいデッキ」シリーズの要素も受け継いだ、初心者でも使いやすく、いきなり勝てる要素のある商品です。各商品には２５周年に合わせてご用意した２５種類の使いやすく勝てる王道戦略のどれか１つがランダムで封入されています。それら２５種類のデッキの通常版にはそれぞれ新規イラストのカードをご用意しており、それらを集めると一枚の絵として繋がる仕様になっています。また、２５種類のなかにはシークレット版を持つデッキも。何が出てくるか分からないドキドキと、いきなりつよい王道戦略を、同時に楽しめる商品です。



DM26-SD1 ドキドキつよいデッキ２５の王道



DM26-RP1 逆札篇 第1弾 逆転神VS切札竜



DM26-RP1 逆札篇 第1弾 逆転神VS切札竜 BOX





初代のパック



初代のカード



商品名：「DM26-SD1 ドキドキつよいデッキ２５の王道」

希望小売価格：１,１００円（税込）

発売日：２０２６年４月４日(土)

対象年齢：１０歳以上

商品内容：構築済みデッキ１セット、解説カード３枚

取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、オンラインストア、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等

著作権表記： TM and ©2026 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC

レギュラーパック「DM26-RP1 逆札篇（エクスドリーム） 第1弾 逆転神VS切札竜（ガルド・オブ・ボルメテウス）」は、これまで同様にシークレットドリームレア版が稀に封入されていることに加え、２５周年特別仕様のシリアルナンバー入りのドリームレア版が封入されていることがあります。２５周年特別仕様シリアルシークレットドリームレアカードは、世界に２５枚だけ存在する特別なもので1枚1枚に異なるシリアルナンバーが刻まれているため、それぞれが世界で1枚となるカードが封入されています。

商品名：「DM26-RP1 逆札篇（エクスドリーム） 第1弾 逆転神VS切札竜（ガルド・オブ・ボルメテウス）」

希望小売価格：１パック ２００円（税込）／ BOX ６,０００円

発売日：２０２６年４月１１日(土)

対象年齢：１０歳以上

商品内容：カード５枚

取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、オンラインストア、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等

著作権表記： TM and ©2026 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC

「ドキドキつよいデッキ」CMについて

俳優・鈴木福さんに、新商品「ドキドキつよいデッキ」のCMに出演いただいております。子どもの頃にデュエル・マスターズで遊んでいただいていたとのことで、本CMでは、今の鈴木福さんが１０歳だった頃のご自身と出会い、対戦を通して、当時夢中になっていたワクワク・ドキドキする感情を思い出しながら、２５年間受け継がれてきた「デュエマの楽しさ」を表現しています。



鈴木福さん



場面写01



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「デュエル・マスターズ２５周年ツアー」について

２５周年を記念して、全国4都市でスペシャルイベント「デュエル・マスターズ２５周年ツアー」を以下にて実施いたします。イベントでしか見ることができないスペシャルなステージやライブ、デュエマ２５周年の歴史を振り返る展示、イベントを記念したスペシャルアイテムの販売、対戦ブースや縁日コーナーなど1日デュエマを堪能できるイベントです。

【開催スケジュール】

２０２６年

６月１４日(日) 兵庫会場（神戸国際展示場）

８月２２日(土)～２３日(日) 神奈川会場（パシフィコ横浜）

１２月 6日(日) 福岡会場（マリンメッセ福岡）

２０２７年

２月２８日(日) 愛知会場（愛知国際展示場）









その他イベント

２０２６年３月１４日(土)～６月１４日(日)まで国立科学博物館（東京都 台東区）で開催中の特別展 「超危険生物展科学で挑む生き物の本気」とデュエマがコラボレーションし、会場限定のプロモカードの配布、カードスリーブを発売します。

展覧会のメインビジュアルを「デュエマのクリーチャー」でオマージュしたデザインとなっています。プロモーションカードは「百鬼の邪王門」、カードスリーブは４２枚入り８８０円 （税込）で販売し、会場では他にも、「ドキドキつよいデッキ 25の王道」や「逆札篇（エクスドリームシリーズ）第1弾 逆転神vs切札竜」なども販売予定です。

イベント公式HP：chokikenseibutsuten.jp/

※コラボレーションは4月7日（火）～6月１４日（日）まで実施予定、予定枚数に達し次第、販売・配布終了します。



超危険生物展



プロモカード



スリーブ



TCGの市場とタカラトミーでの展開

日本におけるカード・トレーディングカードの市場規模は急成長しており、２０２４年度は３,０２４億円と玩具市場の２７.５％を占めています。(※１)

タカラトミーでは幅広い年代が楽しめる“アソビ”の拡充を実現するために複数タイトルのTCGを展開しています。子どもから大人まで、またTCGをこれから始める方にも楽しめる商品を展開することで、TCGの魅力をさらに多くの方々へ伝えてまいります。

タカラトミーTCGラインアップ：www.takaratomy.co.jp/products/category/cardgame.html

※１ 出典：一般社団法人日本玩具協会 ２０２４年度玩具市場規模調査結果データ