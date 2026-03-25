ポリプラスチックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本 仰、以下、ポリプラスチックス）は、「不整地運搬の常識を変える：台車用クローラ×DURACON® POMの革新」を自社サイトに公開しました。





▼ポリプラスチックス株式会社公式サイト

https://www.polyplastics.com/

▼不整地運搬の常識を変える：台車用クローラ ×DURACON® POMの革新

https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000002hUOIYA2/240?language=ja

製造業や建設業の現場では、資材や製品の運搬は日常的な作業です。しかし、段差や不整地での運搬は、作業効率を著しく低下させる要因となっています。従来のキャスター付き台車では、不整地の凹凸による立ち往生や荷崩れ、旋回も重労働で作業者の負担増加を招くことがありました。こうした課題を解決するため、株式会社CuboRex（以下、CuboRex）が開発した『台車用クローラ』が注目されています。

そして、その性能を支える重要な部材として、当社のDURACON® POMが採用されました。

なぜDURACON® POMなのか？

クローラの白い部品に採用されたのが、当社のDURACON® POMです。この材料が選ばれた理由は、以下の特性にあります。

- 高い耐荷重性：工場や建設現場での重量物運搬にも耐える強度を備えている。

- 優れた摩擦特性：静摩擦・動摩擦の両面で安定した性能を発揮。

- 耐久性と信頼性：過酷な現場環境でも破壊基準をクリア。

他樹脂（PAなど）との比較試験を経て、DURACON® POMが最適解として採用されました。

これにより、製品寿命の延長やメンテナンスコストの削減にも寄与しています。

今後の展望

今回の事例は、単なる材料供給にとどまらず、『材料選定が現場の生産性を変える』ことを示しています。DURACON® POMは、CuboRexの革新的なアイデアを支えるキーマテリアルとして、運搬作業の効率化に貢献しました。当社は、今後もエンジニアリングプラスチックの可能性を広げ、現場の課題解決に寄与するソリューションを提供していきます。ぜひ、同様の課題を抱える企業様は当社までお問い合わせください。

DURACON®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

会社概要

商号 ： ポリプラスチックス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 仰

所在地 ： 〒108-8280

東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル13階

設立 ： 1964年5月

事業内容 ： 各種ポリマー及びプラスチック等の製造販売

資本金 ： 30億円