■主旨

公益財団法人 交通遺児育英会（会長 石橋健一）では、令和４年より全国各地で奨学生保護者と当会の交流の場として、地域保護者懇談会「語らいカフェ」を実施しています。

保護者の皆さんにとっては、交通遺児家庭として同じような境遇にある方々が、交流と親睦を深める場となっています。また当会にとっては、交通遺児家庭の皆さまが抱えている直近の課題をお話いただき、それにお応えする支援を考える貴重な機会ともなっています。

これまでにも、保護者の方々のご意見を参考に、進学受験費用補助や資格検定試験補助などの給付型支援を拡大実施しています。

さらに多くの保護者の方々のご意見に耳を傾けて今後の支援を拡大するため、令和8年度からは、募集人数を増加し、なるべく多くの方に参加いただくために開催日を土曜日に設定。開催場所ごとの対象エリアを拡大し、リモートでの参加も募集します。さらに卒業生の保護者の参加も可能としました。

交通遺児育英会では、奨学生や保護者との対話を大切にしながら、奨学生が進学の夢をあきらることなく、学業に専念できるように支援活動を続けていきます。

■令和８年度「語らいカフェ」実施予定

■令和８年度「語らいカフェ」実施概要

・開催場所ごとの対象エリアを拡大し、募集人数を増加。

・リモートでの参加も募集します。

・大学生や、子供目線の意見、また心塾に関する質問に対して対応できるよう心塾東京寮の塾生も参加予定（リモート参加）。

・希望があれば卒業生の保護者の参加も可能です。

・日帰りを原則とし交通費をお支払いします。