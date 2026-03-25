世界的な不安定情勢を背景に金が史上最高値を更新し、2025年には60％超の上昇を記録するなど、金への注目が高まっています。現状の金の価格は2026年1月現在24,292円になっています。そのような流れの中で、 「金の5倍以上の価格」がつくこともあり、取引価格で、1グラムあたり約9万円の価格が付くとこもある、希少な香木・伽羅にも関心が集まっています。近年は、仏壇や倉庫に眠っていた香木、伽羅・沈香・白檀を資産として見直し、売却して現金化する人が増加。お香専門店「香源」では鑑定相談が急増しており、ご家庭で眠っていた香木が思わぬ資産となるケースも広がっています。

香源は創業1937年の老舗お香販売店です。名古屋を本店に

銀座・上野・京都での実店舗の展開、日本初のお香のECサイト

の展開など常時5000種類以上の商品を取りそろえているお香

のデパートです。香源は、代表の菊谷勝彦が全世界を回り

歴史と経験に裏付けた香木の知識を活かし、日本有数の香木買取を 行う事業を展開し全国で注目され話題になっています。

香木買取の対象は 伽羅・沈香・白檀 の3種類。香源では、

お客様の希望に応じて2つの売却方法 を選択できます。

直接買取を行う方法と、委託販売として、お客様の香木を

預かり、相手を見つけ販売する方法があります。

香木買取専門店の販路を活かし、高値での売却を目指していきます。

特に 伽羅は一部で「金の5倍以上の価値」を持つとされ、高額取引が行われるケースも増えています。当社に代表である菊谷勝彦が香木専門の鑑定士として状態・産地・質・形状などから無料で公正な査定価格を提示いたします。

香木買取の事例としては「仏壇の中を整理していたら、見たこともない知らない木が出てきた。」「お爺さんの遺品を整理していたら、隠されていた謎の木が出てきた。」「香道していたおばあちゃんが持っていた香木が出てきた。」というものがあります。 実際に写真の香木は仏壇の引き出しから出てきたものになっています。

現在、物価高の世の中、家の中にある“埋もれた価値”を見つけ出して資産化する、動きが注目され、香源を訪れる方々が日々増えています。

香源代表の菊谷勝彦は、「日本では、香木の価値が分からず、捨てられてしまう香木もたくさんあると思われます。『この木は何だろう？』と思っている方々に一人でも多く足を運んでいただき、悠久の価値を未来につなげるお手伝いができたらと思います。」と語っています。