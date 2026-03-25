人手不足倒産が過去最高を記録した今、「働きがい」は企業存続のカギとなっています。「働きがいのある会社」に関する調査・認定を行うGreat Place To Work® Institute Japan（本社：東京都港区、代表取締役社長：荒川陽子、以下GPTW Japan）は、683社の中からトップに選ばれた企業が実際に効果を上げた施策を99事例・6カテゴリに整理した資料「成功企業が実践する 働きがいを高める99の施策事例」を無料公開しました。

「働きがいのある会社」ランキングとは？

世界約170ヶ国・年間21,000社以上が導入するGPTWの調査をもとに選ばれるランキングです。参加企業の全従業員を対象に無記名アンケートを実施し、従業員の「リアルな声」を数値化。会社アンケートと合わせて職場環境を多角的に評価することで、客観的なランキングを実現しています。各国の有力メディアで発表されるほか、採用ブランディングや人的資本開示（IR）にも広く活用されています。

＜背景＞人手不足が深刻化する中、「働きがい向上」は急務

2025年には人手不足倒産が過去最高を記録するなど（※１）、昨今企業にとって人材の確保・定着は経営課題の最前線となっています。しかし、jinjer株式会社が行った調査（※２）によると、人事施策に取り組む企業の36.4%が「改善の余地がある」またはそれ以下の評価をしており、施策が成果につながらないという悩みを抱えています。

本資料について

本資料では、683社の調査参加企業の中からトップに選ばれた企業が「今イチオシ」と語る取り組みを、以下の6つのカテゴリに分類して紹介しています。他社で効果があった施策を知ることで、「施策を打っても効果につながらない」という課題の解決にお役立てください。

本資料でわかること

・「何を」「どのように」実践しているかが具体的にわかる

各施策の実際の効果・数値も掲載（例：離職率14.4%で業界平均を大幅に下回る、有給取得率100%達成 など）

・業種・規模別に自社に近い事例を検索できるExcel一覧付き

「新しい施策を始めるのは勇気がいる」「限られたリソースで最大の効果を出したい」方に最適

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「やみくもに施策を打つのではなく、成功企業の実践知から学ぶ」--本ランキングはその羅針盤となります。

「施策を打っても効果が出ない」とお悩みの人事・経営担当者の方は、ぜひ本資料をご活用ください。無料でダウンロードいただけます。

資料ダウンロード・お問い合わせ

資料のダウンロードはこちら：https://hatarakigai.info/whitepapers/20260213_5341.html

お問い合わせ：JP_Contact@greatplacetowork.com

※ 掲載情報は2025年12月の調査時点のものです。

※ 本資料に掲載の施策効果は各社の自己申告に基づくものであり、同等の効果を保証するものではありません。

※ 本資料を基に記事を掲載する場合は、事前にお問い合わせ先までご連絡ください。

Great Place To Work® Instituteについて

Great Place To Work® Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（従業員エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work® Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work® Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

※１ 出典：帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（2025年）」（https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260108-laborshortage-br2025/）

※２ 出典：jinjer株式会社「2025年度取り組み予定の人事施策に関する実態調査」

（https://jinjer.co.jp/news/post-11985/）