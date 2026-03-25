株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」では、桜の華やぎがひと段落し、やわらかな緑が広がりはじめるこの季節に、春の芽吹きを感じる季節限定の新作パンを発売いたします。芽吹きの季節の限定商品。季節が移ろう今だけの味わいを是非お楽しみください。

■販売店舗 ペンギンベーカリー全店（2026年4月1日以降オープンの新店舗は除く）■販売期間 2026年4月1日（水）～5月31日（日）※商品の数には限りがございますので、お早めの来店をおすすめしております。

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商品名：抹茶ダマンドロール販売価格：税込350円（税抜325円）抹茶ダマンドと小豆をデニッシュ生地で巻き込んで焼き上げました。中はしっとり、表面はカリッと香ばしく、食感も楽しい一品。

商品名：フレッシュ野菜のトルティーヤ（2個入）販売価格：税込480円（税抜445円）商品概要：キャベツやレタス、蒸し鶏をたっぷり包みました。ごまドレッシングとキャロットラペの酸味が相性抜群！さっぱり召し上がれます。

商品名：たけのこピロシキ販売価格：税込320円（税抜297円）商品概要：シャキシャキ食感のたけのこ入り。風味豊かな春の味わいと、ほんのりピリ辛があとを引くピロシキです。

ペンギンベーカリーとは

ペンギンベーカリーは、「北海道の大地で育った小麦をつかい、子どもからお年寄りまで毎日食べていただけるパン」をコンセプトに、北海道産小麦の焼き立てパンを提供する北海道のパン屋さんです。店名はもちろん動物の「ペンギン」から。ペンギンの決して後ろに進まない、ヨチヨチでも前に向かって歩く姿から「常に前に進もう」という想いで名付けられました。◎ペンギンベーカリー店舗【北海道エリア】恵庭店、円山裏参道店、山鼻店、美園店、北野店、新川店、手稲前田店、Cocoポールタウン店、江別野幌店、苫小牧沼ノ端店、北見店 【東北エリア】弘前城東店、秋田東通店、Coco秋田八橋店、仙台長町店、大河原店 【甲信越エリア】金沢もりの里店、アクロスプラザ長岡店、新潟三条店、長野エムウェーブ前店、甲府昭和店 【関東エリア】柏の葉キャンパス店、秦野店、平塚四之宮店、前橋吉岡店、茂原店、坂戸店、上尾店、結城富士見店、国分寺府中街道店、ペンギンPal目白店、八王子みなみ野店、麻布十番店、吉祥寺店 【東海エリア】豊田浄水店、小牧口店、岡崎店、瀬戸苗場店、岐阜岐南店、沼津店、Coco名駅サンロード店、名張桔梗が丘店 【関西エリア】泉佐野店、吹田店、堺泉北店、京都西京極店、木津川城山台店、川西店、Coco阪急川西能勢口駅東口店、姫路野里店、神戸垂水店、三木店、岩出店 【中国エリア】岡山インター店、福山木之庄店 【九州エリア】戸畑店、八幡平野店、橋本駅前店、福岡東原田店、別府やまなみ店、大分高城店、延岡多々良店

会社概要

[代 表] 高山 英之[本 社] 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２階[東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F[電話番号] 本社：011-375-7774 東京支社：03-5928-5035[お問い合わせ先] info@penguinbakery.com WEB https://www.penguinbakery.comFacebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.officialInstagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.officialX https://x.com/penguinhokkaido