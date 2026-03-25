神戸を拠点にIT開発を手がける株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓、以下「クインクエ」）は、企業のDX推進や新規事業立ち上げを支援する新サービスを開始しました。スマートフォンアプリ開発における企画整理から要件定義、プロトタイプ作成までを一括で支援するパッケージを、3万円～で提供します。

神戸に拠点を置くアプリ開発会社としての実務経験を活かし、関西企業はもちろん、全国の企業からの相談にも対応します。

DX推進における"構想止まり問題"

多くの企業がDXやデジタル施策を掲げ、業務アプリや顧客向けアプリの開発を検討しています。しかし、その一方で、問題も抱えています。

・アイデアはあるが具体化できない・社内合意形成のための資料が不足している・開発会社へ依頼する前の準備が整っていない・アプリ開発の相場や開発期間の目安が分からない

設計が不十分なまま発注すると、コスト増加や仕様変更、開発期間の長期化につながることも少なくありません。本サービスは、企画構想を社内外に共有できる具体的な設計資料へ落とし込み、発注前の土台を整えます。

サービス内容

本サービスは、アプリ開発プロジェクトの初期段階の要件整理からプロトタイプ作成までを体系化した支援サービスです。

① ヒアリング・課題整理（オンライン／対面）

事業目標、DX方針、業務課題の整理アプリの目的を明確化

② 要件定義支援

必要機能整理、MVP策定、開発優先度の設計

③ ワイヤーフレーム／プロトタイプ作成

画面構成・遷移図作成簡易プロトタイプ作成発注用資料提供

アプリ開発をスムーズに開始するための包括的な初期設計支援サービスを提供します。

価格

30,000円～

関西・神戸発のアプリ開発会社として、DXプロジェクトの失敗リスクを下げる準備段階を支援するサービスです。

想定導入企業

DX推進を検討している中堅・中小企業業務アプリ・社内アプリ開発を検討中の企業新規事業・サービス企画担当部門

アプリ開発費用や期間の目安を知りたい方は、まずは構想整理からご相談ください。お問い合わせ：https://quin-que.net/contact/

会社概要

■株式会社クインクエについて

https://quin-que.net/contact/

Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

https://quin-que.net/