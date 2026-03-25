佐久水道企業団は、創立70周年記念事業の一環として、道の駅八千穂高原の敷地内に新たに水飲み場を設置しました。





この水飲み場では、佐久水道企業団の歴史の源でもある「大石水源」の水を使用しており、来場者が自由に飲むことができます。地域の水道事業を支えてきた名水の美味しさを、大人から子どもまで幅広い世代に実感してもらうことを目的としています。





水飲み場





水飲み場には、佐久穂町の公式キャラクター「しらかばちゃん」と、地域にゆかりの深い大王イワナの石像を配置。周囲には地元特産の鉄平石を使用し、地域資源の魅力を感じられるデザインとしました。





しらかばちゃん





大王イワナ





設置場所は、道の駅八千穂高原・屋外交流イベント広場付近で、イベント時や散策の合間、来場者の水分補給スポットとして活用されます。なお、本水飲み場の完成を記念し、2026年4月27日(月)11時より除幕式を執り行います。

また、冬期間は凍結防止のため水の提供を休止します。





道の駅八千穂高原では、本取り組みを通じて、地域の歴史や暮らしを支えてきた水の価値を発信し、来場者にとって親しみやすい滞在環境づくりに協力してまいります。









●道の駅八千穂高原 基本情報

所在地 ： 〒384-0701 長野県南佐久郡佐久穂町畑1190-1

電話番号 ： 0267-88-8901／0267-88-8902

MAIL ： info@yachi-michi.com

公式サイト： https://yachi-michi.com

Instagram ： michinoeki_yachihokogen

https://www.instagram.com/michinoeki_yachihokogen/





＜アクセス＞

・お車の場合

中部横断道「八千穂高原IC」を降りて右折。その先200mで右側

・市バスの場合

千曲バス 白駒線 「道の駅八千穂高原」停留所 1日2往復運行(季節によって変動あり)





＜駐車場＞

普通車：155台、バイク：15台、大型車両：9台、車中泊スペース(有料)：5区画、サイクルスタンド：有り、EV充電：2区画

※車中泊スペース以外での長時間の駐車はお断りさせていただきます。