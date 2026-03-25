マインドフルスタイル、「Happy Closet」を提案するDGBH(運営：ダブルツリー株式会社、本社：北海道札幌市、代表：林 民子)は、リジェネラティブ・ニットブランドSHOKAYのアイテムを大切な方への贈り物にする際にご使用いただける『オリジナル・ギフト・ラッピングサービス』をスタートいたしました。オーガニックコットン素材のDGBHオリジナルトート・巾着と、北海道白老町の有限会社三和製箱と協業した北海道材トドマツ使用のギフトボックスをご用意しました。





#ギフトラッピング #母の日 #エシカルギフト #オーガニックコットン #北海道産トドマツ #サステナブル #SHOKAY





■母の日スペシャルキャンペーン 開催中！

【期間：2026年3月24日(火)～ 5月5日(火・こどもの日)】

SHOKAYヤフーオンラインショップにてオールシーズンご愛用いただけるショールなどSHOKAYアイテムをお買い上げいただいたお客様に、DGBHオリジナル・ギフト・ラッピング(キャンバストート／ギフトバッグ)を無料にてお付けしています！





【森染めショールご購入の方には特別ラッピング！】

DGBH特製ギフトラッピングセット3点((1)北海道材トドマツを使用したギフトボックス(正方形)(2)防虫ウッドブロック(写真立てにもなります)、(3)オーガニックコットンバッグ)を無料提供中です！









■DGBHオリジナル・ギフト・ラッピングの特徴

SHOKAYのショールは、チベットの遊牧民が大切に育てたヤクの希少な繊維から作られた上質なギフト。そのストーリーに相応しい、エシカルで美しいラッピング素材を厳選しました。





＜特徴：詳細＞

素材へのこだわり：オーガニックコットンのトート・巾着、北海道材トドマツのギフトボックスを使用。化学染料・漂白剤不使用のナチュラルな素材感





北海道産・地産地消：ギフトボックスは北海道白老町の有限会社三和製箱と協業。北海道の森林資源を活かしたものづくり





使い続けられる設計：トートバッグは普段使いのエコバッグに。ウッドブロックはクローゼットの防虫剤兼フォトスタンド、メッセージスタンドとして長く愛用できます





DGBHロゴ入り：オーガニックコットン素材バッグや巾着にDGBH(Do Good, Be Happy!の略)のロゴをスタンプ印。ギフトを受け取った方がサステナブルな価値観に触れるきっかけに









■商品ラインナップ 全4種

1) DGBHオリジナル オーガニックコットン キャンバストート

素材 ：オーガニックコットン

カラー：ナチュラルホワイト





サイズ ：SS

寸法 ：約W130×H130×D70mm(間口200mm)

価格(税込)：330円

備考 ：マチ付き

DGBHオリジナル オーガニックコットン キャンバストート SS





サイズ ：S

寸法 ：本体/約300×200×100mm 持ち手/約25×290mm 容量約4L

価格(税込)：660円

備考 ：内ポケット付き

DGBHオリジナル オーガニックコットン キャンバストート S





サイズ ：M

寸法 ：本体/約260×330mm(A4サイズ) 持ち手/約25×280mm

価格(税込)：660円

備考 ：マチなし

DGBHオリジナル オーガニックコットン キャンバストート M





サイズ ：L

寸法 ：本体/約420×380×130mm 持ち手/約30×580mm 容量約14L

価格(税込)：1,100円

備考 ：内ポケット付き

DGBHオリジナル オーガニックコットオリジナル オーガニックコットン キャンバストート L





2) DGBHオリジナル オーガニックコットン ラッピング巾着

素材 ：オーガニックコットン

カラー：ナチュラルホワイト





サイズ ：S

寸法 ：約W150×H290mm

価格(税込)：440円

備考 ：―

DGBHオリジナル オーガニックコットン ラッピング巾着 S





サイズ ：M

寸法 ：約W240×H350mm

価格(税込)：550円

備考 ：―

DGBHオリジナル オーガニックコットン ラッピング巾着 M





3) 北海道材トドマツ ギフトボックス(正方形)

素材 ：北海道材トドマツ(有限会社三和製箱・北海道白老町 協業)

サイズ：本体/約タテ260×ヨコ260×高さ170mm

価格 ：2,200円(税込)

特徴 ：トドマツの自然な香りと質感。ショールを美しく収める

正方形のギフトボックス。開封後も収納ボックスとして使用可

北海道材トドマツ ギフトボックス(正方形)

北海道材トドマツ ギフトボックス(正方形)





4) 北海道材トドマツ 防虫ウッドブロック(写真＆メッセージ立てにもなります)

素材 ：北海道材トドマツ

サイズ ：本体/約タテ90×ヨコ20×高さ20mm

価格 ：550円(税込)

2way機能：・防虫ブロック ：トドマツの天然成分がクローゼットの虫害を防ぐ

・フォトスタンド：本体に彫られた溝を利用してポストカードや

写真を立てかけられる

北海道材トドマツ 防虫ウッドブロック(写真＆メッセージ立てにもなります)

北海道材トドマツ ギフトボックス(正方形)＆防虫ウッドブロック





■商品価格 一覧

商品名 ：キャンバストート

素材 ：オーガニックコットン

サイズ／価格(税込)：SS／330円

S／660円

M／660円

L／1,100円





商品名 ：ラッピング巾着

素材 ：オーガニックコットン

サイズ／価格(税込)：S／440円

M／550円





商品名 ：トドマツ ギフトボックス

素材 ：北海道材トドマツ

サイズ／価格(税込)：1種／2,200円





商品名 ：防虫ウッドブロック

素材 ：北海道材トドマツ

サイズ／価格(税込)：1種／550円









「SHOKAYのショールは、チベットの大地と遊牧民の暮らしが詰まった、ストーリーのある贈り物です。その想いを包む素材も、同じ哲学でありたい。北海道の森から生まれたトドマツの箱と、オーガニックコットンのバッグは、受け取った方がずっと使い続けられる、捨てないギフトラッピングです。」

―SHOKAY、DGBH代表 林 民子





ご購入はこちら： https://shokay.jp (SHOKAYヤフーオンラインショップ)









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ女学生2人が、チベット族の貧困問題解決を志して立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとして、創業物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)に結実しました。

ヤクの毛は1頭から年間わずか100gしか採れない希少素材。カシミヤ以上の保温性を誇り、通気性・柔軟性に優れ毛玉になりにくいと言われています。トレーサビリティを担保しながら上質なニット製品・毛糸を生産・販売。国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献するブランドです。

URL： http://shokay.jp









■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定ショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来「マインドフルでサステナブルな暮らしを楽しみながら、Happyに生きる」をコンセプトに、セミナー・旅企画運営、商品企画開発、コンテンツ企画制作を手がける事業を展開。NOTEにて「服が福を招く、幸せなクローゼットの作り方」――心が満ちるマインドフルなファッションの視点をお届けする【Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC】を連載中。

URL： https://note.com/dgbh/m/m43a5d530f1fc









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開。

(3) バケーション・ワーケーションハウス事業

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)。









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランド広報を経て、2007年よりNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を10年間運営。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。米国森林セラピーガイド資格取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座修了。信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。北海道ニセコ町にて森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。自身のインスタグラムにて北海道札幌＆ニセコの2拠点暮らしを発信中。

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/

Instagram： @tamikohayashi









※本リリースの内容・写真の転載・引用の際は、出典元として「ダブルツリー株式会社」のクレジットを明記のうえ、事前にご連絡ください。