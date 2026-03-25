株式会社日本テレメッセージは、新世代モバイルWi-Fi「それがだいじWi-Fi 5G」の先行予約販売を2026年3月9日より応援購入サービス「CAMPFIRE」にて開始。3月18日にはプロジェクト達成率2,000％を突破いたしました。

本プロジェクトは、2026年5月16日までの限定販売として現在もご支援を受け付けております。





プロジェクトページ： https://camp-fire.jp/projects/929000/view





CAMPFIRE





■プロジェクト達成率2,000％突破の背景

「それがだいじWi-Fi 5G」は、次世代通信技術であるvSIM機能を搭載し、今いる場所にて高速で安定した回線に自動接続する革新的なモバイルWi-Fiルーターです。テレワークや動画視聴、オンラインゲームなど、より高速で安定した通信環境が求められる現代のニーズにマッチし、多くの皆様から大きな反響とご支援をいただいております。





プロジェクト達成率2,000％突破





■「それがだいじWi-Fi 5G」の主な特徴

・国内4大キャリアから最適な回線へ自動接続

NTTdocomo / au / SoftBank / Rakuten Mobileの回線に対応し、今いる場所の電波状況を自動で判断して安定した回線に接続します。4G/LTE通信にも対応しているため、5Gエリア外でも安心です。





・下り最大2.77Gbpsの快適なスピード

インターネット検索はもちろん、高画質な動画配信サービスやオンラインゲームでも、快適な通信速度を実感していただけます。





・SIMカードや工事が不要ですぐに使える

面倒な回線工事や初期設定、物理的なSIMカードの差し替えは不要で、電源を入れるだけで即座に利用を開始できます。正式リリース後は海外の通信キャリアへの接続にも対応予定です。





・最大16台のデバイスへ同時接続

Wi-Fi6に対応しており、複数の機器を同時に接続しても通信の順番待ちが発生しにくくなっています。





・持ち運びに便利なタフネス設計

重さわずか165gのコンパクトボディに、約10時間駆動する5000mAhのバッテリーを搭載し、IP54相当の耐塵・耐水設計を採用しています。





4キャリアの回線に対応

最大16台同時接続可能

スマホとWi-Fi接続





■CAMPFIRE限定のリターン内容について

CAMPFIREプロジェクト限定の特別先行割引リターンを数量限定でご用意しております。

ご好評につきお得な「超々早割」は完売となっており現在は「超早割」についてはまだ少し残っております。

数量限定となりますので、ぜひお早めにご確認ください。





※本リターンの通信利用期間終了後も継続して利用することもできる為、クラウドファンディング経由で支援する事で長期的にお得にご利用いただくことも可能です。









■製品概要

製品名 ：それがだいじWi-Fi 5G

対応回線 ：5G/4G/LTE

端末通信速度：5G 下り最大2.77Gbps / 上り最大1.25Gbps、

4G 下り最大1.2Gbps

同時接続 ：最大16台

バッテリー ：5000mAh(連続通信約10時間)

サイズ ：78.8mm x 136.5mm x 12.6mm

重量 ：165g

ディスプレイ：2.4インチLCDタッチスクリーン

その他機能 ：USB通信対応(Windows PCと有線接続することで、

Wi-Fi非搭載のパソコンでも利用可能)

付属品 ：本体、USBケーブル、説明書









■プロジェクト概要

【プロジェクト名】： もう、速度に妥協しない。

5G対応vSIM搭載。新世代モバイルWi-Fi

【期間】 ： 2026年3月9日～2026年5月16日

【販売ページ】 ： https://camp-fire.jp/projects/929000/view

【早期予約特典】 ： 「超早割」などの数量限定割引