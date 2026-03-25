長野県松本市発、信州産素材とチョコレートを組み合わせた商品で知られるチョコレート専門店「信州ショコラトリーGAKU」(運営：株式会社彩香、所在地：長野県松本市)は、オープン6周年を記念して、2026年4月3日(金)より春の季節限定フェア「2026年信州いちごフェア」を開催いたします。





今年のテーマは「6周年の苺一会」。6周年の節目に、この季節だけの出会いを大切にしたいという想いを込めました。目玉は6周年の新作スイーツ「いちごティグレ」。いちごを練り込んだ生地にいちごチョコレートをトッピングし、ピスタチオで仕上げた、見た目も味も春らしい一品です。昨年より好評の3種のチョコレートサンド(ピスタチオベリー・信州いちご・いちごミルク)、そして松本店限定の春パフェ「GAKUチョコレートパフェ信州ベリー」も同時展開いたします。





周年祭ポスター





■ 2026年信州いちごフェアについて

信州ショコラトリーGAKUでは、毎年地元農家と連携して旬の信州産素材を生かしたシーズナルフェアを開催しています。信州は標高の高い山岳地帯に囲まれ、冷涼な空気と豊富な雪解け水で育ったいちごが生産できる、いちご栽培に適した立地です。

2026年はオープン6周年の節目として、テーマに「6周年の苺一会」を掲げました。今この季節だけのいちごの美味しさと、一度しかない出会いを大切に。6周年新作「いちごティグレ」が加わり、いちごを存分に楽しめる3種のラインナップを展開いたします。春ギフト・母の日のプレゼントにも対応した季節限定パッケージもご用意しております。









■ 新作・限定商品のご紹介

【いちごティグレ】(6周年新作)

いちごを練り込んだ生地に、いちご風味のチョコレートをトッピングし、ピスタチオで仕上げた今年初登場の新作スイーツです。甘酸っぱいいちごをひとつのお菓子で存分に楽しめる、見た目も可愛らしい贅沢なティグレです。





いちごティグレ





【GAKUチョコレートサンド～ピスタチオベリー～】

ローストピスタチオの香ばしい風味と、信州産いちごの甘酸っぱさが絶妙に絡み合う、まさに春を感じられるマリアージュです。パステルピンクとグリーンの見た目も春らしく仕上げました。





GAKUチョコレートサンド ピスタチオベリー





【GAKUチョコレートサンド～信州いちご～】

いちごの「パテドフリュイ」といちご入りの生チョコを合わせた、いちごづくしのチョコサンドです。一口食べるだけで口いっぱいにいちごの風味が広がります。





GAKUチョコレートサンド 信州いちご





【GAKUチョコレートサンド～いちごミルク～】

ミルキーな生チョコに、酸味と甘みのバランスが良い信州産いちごを合わせた、やさしくてどこか懐かしい味わいのチョコサンドです。





GAKUチョコレートサンド いちごミルク





■ 松本店限定 GAKUチョコレートパフェ信州ベリー

「GAKUチョコレートパフェ信州ベリー」は、いちごのムースとGAKUオリジナルの濃厚チョコソフトを組み合わせた春限定パフェです。甘酸っぱいいちごのムースは職人が丁寧に手作りしており、仕上げにカリッとした食感のバウムラスクを添えています。見た目の華やかさと食感の変化を同時に楽しめる、春にふさわしい一品です。





GAKUチョコレートパフェ信州ベリー





※GAKUチョコレートパフェ信州ベリーの販売は松本店のみです。









■ 開催期間・販売場所

【松本本店】

GAKUチョコレートパフェ信州ベリー販売 ：3月20日(金)より

チョコレートサンド3種、いちごティグレ販売：4月3日(金)～5月10日(日)





【Why＿？松本】

チョコレートサンド3種、いちごティグレ販売：4月3日(金)～5月10日(日)





【名古屋店・長野店】

チョコレートサンド3種、いちごティグレ販売：4月3日(金)～5月10日(日)





【GAKUオンラインショップ】

チョコレートサンド3種、いちごティグレ販売：3月20日(金)より(会員様限定)









■ 信州発のチョコレート専門店「信州ショコラトリーGAKU」とは

信州は、豊かな自然と澄み切った空気が美しく、たくさんの作物に恵まれているとともに、古くから工芸細工が培われ、芸術文化が盛んな地域です。信州ショコラトリーGAKUは、そんな信州の素晴らしい自然と旬の食材、技術をチョコレートに詰め込み、全国へ信州の素晴らしさを発信することを目的に2020年に創業。2026年にオープン6周年を迎えた現在も、地元農家と連携した素材調達や地域企業とのコラボ商品開発に取り組み、チョコレートを通じた地域の魅力発信に努めています。









■ 今後の展開

チョコレート専門店「信州ショコラトリーGAKU」では、今後さらに信州産素材を中心とし、全国各地の美味しい素材とコラボレーションしたチョコレート菓子の開発を進め、チョコレートスイーツの可能性を全国へ発信してまいります。信州を代表するお土産菓子を目指して、お客様に喜んでいただけるよう、日々チョコレートと真摯に向き合って製造いたします。









■ 店舗概要

店舗名 ： チョコレート専門店「信州ショコラトリーGAKU」

HP ： https://www.saica.co.jp/gaku/

公式ECサイト： https://gaku-online.myshopify.com/





【松本本店】

所在地 ： 〒390-0815 長野県松本市深志1-1-1 MIDORI松本2F

TEL ： 0263-88-3339

営業時間： 10：00～20：00

定休日 ： MIDORIの休館日に準ずる





【Why＿？松本】

所在地 ： 〒390-0815 長野県松本市1丁目深志1丁目3-11 コングロ M1階

TEL ： 0263-88-3480

営業時間： 10：00～20：00

定休日 ： なし





【名古屋店】

所在地 ： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-6-1-ラシックB1

TEL ： 080-9725-5568

営業時間： 11：00～21：00

定休日 ： ラシックの休館日に準ずる





【長野店】

所在地 ： 〒380-8543 長野県長野市南千歳1-22-6 MIDORI長野2F

TEL ： 026-219-6027

営業時間： 9：00～20：00

定休日 ： MIDORIの休館日に準ずる