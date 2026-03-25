株式会社ルーキーファーム(北海道帯広市、代表取締役：加藤 祐功、以下ルーキーファーム)が帯広で展開する「焼肉の虎」は、2026年5月31日までの期間限定「ラムジンギスカンまつり」を開催いたします。





イベントチラシ





■ジンギスカンまつりについて

前回好評だったジンギスカンフェアがパワーアップして戻って来ました。

今回は肉を中心とした赤身の濃厚な旨味と上質な脂の甘味を存分にご堪能出来るラインナップをご用意しました。ラムの旨味を引き出すつけダレもご用意しております。

肉好きな皆様、ぜひご来店してラムの美味しさを体感して下さい。









■ジンギスカンまつり対象商品について

(1)ラムロース

商品詳細：仔羊のロース肉から希少な芯部分を取り出した赤身の高級部位です。

価格 ：税込み1,045円 税抜き950円





ラムロース





(2)ラムチョップ

商品詳細：仔羊の肋骨を含むロース肉を骨ごとカットした部位です。

骨がついているのでよりジューシーな旨味が特徴です

価格 ：税込み1,078円 税抜き980円





ラムチョップ





(3)ラムモモ

商品詳細：脂肪が少なく、赤身が主体で肉本来の濃厚な味わいが楽しめます

価格 ：税込み968円 税抜き880円





ラムモモ





■実施店舗

焼肉の虎 本店

焼肉の虎 木野店









■焼肉の虎について

北海道十勝の「焼肉の虎」は北海道、十勝の食材を中心としたメニューを提供する、株式会社ルーキーファームが運営する個室焼肉店です。チルド管理のお肉や全部屋個室、無料ソフトドリンクバーなど各種サービスも充実した焼肉店で焼肉だけではなく、サイドメニュー、デザートメニューも充実しています。









■会社概要

商号 ： 株式会社ルーキーファーム

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 祐功

所在地 ： 〒080-0015 北海道帯広市西5条南34丁目12番地

設立 ： 1978年10月

事業内容 ： 飲食店舗並びに物販店舗運営

(フランチャイズブランド及び直営ブランド)

資本金 ： 5,000万円