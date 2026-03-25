サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川 靖展、以下「当社グループ」)は、米国メジャーリーグベースボール(MLB)に所属するロサンゼルス・ドジャース(Los Angeles Dodgers)とパートナーシップ契約を締結いたしました。









ドジャースロゴ・サムティロゴ





当社グループはドジャースのホームゲームを中心としたさまざまなマーケティング施策や球場内プロモーションを通じて、グローバルにブランド価値の向上を図ります。また、当社グループのブランドパートナーである山本由伸投手の登板試合において、ドジャースタジアム内でのLEDビジョン演出やマウンド広告などのプロモーション展開を予定しており、世界的に注目される舞台で当社ブランドを発信してまいります。

当社グループは、不動産開発・運営事業を通じて人々が安心して暮らせる質の高い住環境の提供に取り組み、日本国内外でコミュニティの形成に貢献してまいりました。加えて、社会人野球チーム「サムティ硬式野球部」を発足し、2025年より活動を開始するなど、スポーツを通じた人と人とのつながりの創出にも取り組んでおります。スポーツが生み出す感動と一体感は、地域や国境を越えて人々をつなぐ力を持っています。今後も当社グループは、スポーツや文化を通じた社会貢献活動を推進するとともに、グローバルな視点を持った事業活動を通じて、持続可能で活力ある社会の実現に貢献してまいります。





広告掲出





■本スポンサーシップの主な内容

・ドジャースタジアム内での広告掲出

(ホームブルペンウォール看板、LEDビジョン等)

・山本由伸投手登板試合でのスタジアムLED演出

・山本由伸投手ギブアウェイアイテム

プロモーションのプレゼンティングスポンサー等









■ロサンゼルス・ドジャース

【エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフマーケティングオフィサー ロン・ローゼン氏のコメント】

「このたび、サムティ社をドジャースファミリーに迎えられることを大変嬉しく、また誇りに思います。長年にわたり山本由伸投手と関係を築いているサムティとのパートナーシップは、私たちにとって自然な流れでした。パートナーシップを通じて、世界中のドジャースファンがサムティブランドに触れることを楽しみにしております。」









■ロサンゼルス・ドジャース

ロサンゼルス・ドジャースは、1890年にニューヨーク州ブルックリンで創設され、ワールドシリーズ優勝9回、ナショナルリーグ優勝26回を誇る、メジャーリーグベースボール(MLB)を代表する歴史と伝統を持つチームです。2024年および2025年のワールドシリーズ連覇をはじめ数々の実績を築き、ドジャースタジアムには毎年400万人以上のファンが訪れるなど、世界的に高い人気を誇ります。これまで多くの日本人選手が所属し、現在も山本由伸投手、大谷翔平選手、佐々木朗希投手などが活躍しており、日本を含む世界中のファンから大きな注目を集めています。









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名 ： Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川 靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

資本金 ： 26,840百万円(2024年12月31日現在)

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営む

グループ会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/