株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が日本総輸入代理店を務めるイタリア・ミラノ発のウォッチブランドD1 Milano（ディーワンミラノ）は、2026年春夏コレクションの第2弾として、ポリカーボネート素材を使用した人気シリーズ「POLYCARBON（ポリカーボン）」の新作モデルを2026年3月27日（金）に発売します。

5週連続の新作企画、第二弾が発売

本コレクションは、2026年春夏コレクションとして展開する"5週連続リリース企画"の第2弾。3月20日から4月17日までの5週間にわたり、D1 Milanoの多彩なデザインアプローチを順次発表します。POLYCARBONシリーズは、ブランドを象徴するミニマルなデザインに、軽量で耐久性の高いポリカーボネート素材を組み合わせたコレクション。軽快な装着感と豊富なカラーバリエーションで、ファッションウォッチとして世界的に人気を集めています。

POLYCARBON COLLECTION

今回の新作では、POLYCARBONシリーズならではの軽量な着け心地はそのままに、春夏シーズンに映えるカラーパレットを取り入れたモデルが登場します。ポリカーボネート素材は、軽量でありながら耐久性にも優れており、日常使いからアクティブなシーンまで幅広く対応。シンプルでミニマルなデザインとカラーリングの組み合わせにより、コーディネートのアクセントとしても楽しめるシリーズです。ファッションアイテムとしても取り入れやすいカラーウォッチとして、カジュアルスタイルからストリートスタイルまで幅広いスタイリングにマッチします。

Models

PRODUCT INFORMATION

Collection POLYCARBON

Case Size：(PCBU22)37mm、(その他)40.5mmMaterial：PolycarbonateGLASS：MINERAL WITH BLUE ANTI-REFLEX COATINGMovement：Quartz WITH 3 HANDSWATER RESISTANCE：5ATMLaunch Date：2026年3月27日(金)

◆発売店舗

エイチエムエスウォッチストア表参道、エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店、ビヨンクールキャッスル、H°M'S" WatchStore公式オンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）、その他D1 Milano取り扱い店舗

◆お客様お問い合わせ先

エイチエムエスウォッチストア表参道東京都渋谷区神宮前4-4-9-1FTEL：03-6438-9321

2026 SPRING / SUMMER COLLECTION

5 WEEK RELEASE PROGRAM

ブランドを象徴するミニマルウォッチから、ポリカーボネート素材を使用したカジュアルライン、スポーツデザイン、クロノグラフモデルまで、D1 Milanoの多様なデザインアプローチを5週にわたって紹介します。