2026年3月16日（月）、学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木元邦）は、社会医療法人大阪国際メディカル＆サイエンスセンター 大阪けいさつ病院（大阪市天王寺区、理事長：澤芳樹）と相互連携協定を締結しました。本協定は、医療・医学教育における連携や人材交流を通じて高度な医療教育の充実を図るとともに、地域医療の発展と保健医療分野における人材育成に寄与することを目的としています。今後は、学生の臨床実習の充実や共同研究、人材交流などを通じて、医療教育の質の向上と地域医療の発展に貢献していきます。

本学は、2027年度には開学20周年を迎え、西日本最大級の医療系総合大学として新たな節目を迎えようとしています。これまで培ってきた教育・研究の成果を礎に、医療の高度化や社会の変化に対応しながら、医療人材の育成と学術の発展に一層努めます。また、地域社会との連携をさらに拡充し、保健医療・医学分野において実践的な取り組みを推進することで、今後も地域社会への貢献を着実に果たしてまいります。

大阪けいさつ病院との相互連携協定における概要

協定の名称

大阪けいさつ病院と森ノ宮医療大学との相互連携に関する協定書

締結日

2026年3月16日（月）

締結先

社会医療法人大阪国際メディカル＆サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 理事長 澤芳樹

協定の内容

（1）保健医療・医学分野における共同研究の推進（2）森ノ宮医療大学学生に対する大阪けいさつ病院による実習指導の受入れ（3）保健医療・医学分野に関する人材交流（4）双方の施設の相互有効利用（5）森ノ宮医療大学卒業生・修了生に対する大阪けいさつ病院への就職支援

森ノ宮医療大学について

森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。■看護学部：看護学科■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科■大学院 保健医療学研究科■助産学専攻科■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター【関連リンク】・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

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