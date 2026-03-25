集荷・配送サービス付き屋内型トランクルーム サブクロ(大阪市生野区： https://www.subclo.jp/ )は、大阪市民から募集したエピソードをまとめた特設コンテンツ『大阪市で生まれた「しまいきれない春の想い出」』を、2026年3月24日に公開しました。





『大阪市で生まれた「しまいきれない春の想い出」』





本企画では、大阪市民から「春のお別れシーズンに、人にやさしくされた忘れられない想い出」エピソードを募集。2025年10月から2026年3月までの間に、合計240件のエピソードが寄せられました。





寄せられたエピソードを編集部で再構成し、大阪市24区ごとのエッセイとして公開しています。

URL： https://www.subclo.jp/osaka-essays/









■企画の背景

春は、引越し・卒業・進学などで別れが多くなる季節でもあり、荷物の整理だけでなく、心の中に残る「しまいきれない想い出」が生まれる時期でもあります。





寄せられたエピソードの中には、

・引っ越しの日に近所の人からもらった小さなお守り

・駅のホームで友人を見送った静かな別れ

・道に迷ったときに声をかけてくれた見知らぬ人の優しさ

・仕事で支えてくれた先輩への感謝

など、日常の中にある温かい出来事が数多く寄せられました。









■掲載エッセイ(一部紹介)

Kさんがいた春

(淀川区 40代 女性)

中途採用で新しい職場に入った春のことです。

周りはすでに仕事に慣れていて、専門用語も当たり前のように飛び交っていました。私は何をするにも一歩遅れ、同じミスを繰り返してしまうこともありました。覚えが悪い自分に落ち込み、注意されるたびに肩をすぼめていたのを覚えています。





そんな中で、先輩のKさんだけは少し違っていました。

ミスをすると、まず静かに状況を整理してくれました。そして、「ここはこうしたほうがええよ」と具体的に教えてくれました。時には上司の前で、さりげなくフォローしてくれたこともあります。





決して甘やかすわけではありません。ただ、頭ごなしに叱るのではなく、「次どうするか」を一緒に考えてくれました。その姿勢に、何度救われたか分かりません。

仕事ができない自分に嫌気がさしていた時期もありました。それでも、「Kさんがいるから、もう少し頑張ろう」と思えたのです。支えがあると、人は踏みとどまれるのだと、あの春に知りました。





少しずつ仕事を覚え、やがて後輩ができた頃、ふとKさんの言葉を思い出しました。あのとき自分がしてもらったように、次は自分が誰かを支えられる人になりたい。そう思えるようになったのも、あの春があったからです。

今も感謝しています。あの時期がなければ、今の自分はなかったのかもしれません。





＜編集追記＞

しまいきれない春の想い出は、厳しさの中にあった優しさとともに残るのかもしれません。サブクロに預けるのは物でも、あの日かけてもらった言葉は、これからも自分の中で静かな指針になり続けるのだと思います。









■コンテンツ概要

企画名 ： 『大阪市で生まれた「しまいきれない春の想い出」』

募集期間 ： 2025年10月～2026年3月

応募総数 ： 240件

掲載内容 ： 大阪市24区ごとのエッセイコンテンツ

公開ページ： https://www.subclo.jp/osaka-essays/









■サブクロについて

サブクロは、集荷・配送サービス付き屋内型トランクルームです。

屋内に自分専用の収納スペースを借りるタイプでありながら、荷物の集荷・配送サービスが月額料金内に含まれており、規定回数内(クローゼットタイプ：月8回まで／ボックスタイプ：月4回まで)であれば追加料金は一切発生しません。重い荷物の運搬や車の運転が苦手な方でも安心してご利用いただけます。





お預かりしたお荷物は、社内規定の研修を受けたコンシェルジュが、一つひとつ丁寧に収納します。個々のお荷物の状態だけでなく、収納スペース全体の様子もスマートフォンからいつでも確認できます。施設は屋内型のため、適切な温度・湿度環境のもとで保管され、セキュリティ体制も整えられています。









■トランクルーム サブクロ概要

サービス名： サブクロ

所在地 ： 大阪府大阪市生野区中川4丁目14-23

事業内容 ： 集荷・配送サービス付き屋内型トランクルーム

URL ： https://www.subclo.jp/









■運営会社概要

会社名 ： 株式会社ティー・エム・ティー

所在地 ： 大阪府大阪市福島区福島5-1-26 MF西梅田ビル7F

事業内容： 広告代理業、生活関連サービス事業

(トランクルームサービス、飲食事業、介護事業など)

URL ： https://tmt-ad.com/