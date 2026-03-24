ポールトゥウィン、AI開発時代の品質課題を可視化する診断サービス 「ドクターQA」を展開　『Japan IT Week 春2026』で無料相談を実施

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルの課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、4月8日（水）～4月10日（金）に開催される国内最大級のIT・DX総合展示会「Japan IT Week 春2026」に出展いたします。

ポールトゥウィンのブースでは、AI活用の拡大に伴い複雑化する品質課題に対応するため、第三者視点で開発・テストプロセスを診断する「ドクターQA」を中心に、品質保証・カスタマーサポート・モニタリング領域の最新ソリューションをご紹介します。また、会場では無料のQA個別相談および品質リスク診断も実施いたします。

■「Japan IT Week 春2026」出展背景

DX推進やSaaS市場の拡大に加え、生成AIの活用が急速に進む中で、開発スピードと品質の両立は、多くの企業にとって重大な経営課題となっています。特にAIを活用したプロダクトでは、インプットデータ不足による品質変動など、AIを導入したシステム運営経験が欠如しているが故の従来の検証手法だけでは対応しきれない新たな課題が顕在化しています。

ポールトゥウィンでは、検証業界30年以上の豊富な知見をもとに、QAプロ集団が第三者視点で開発・テストプロセスを診断し、隠れた課題をあぶり出して可視化。単なるシステムテストを超えた品質体制そのものを診断・再設計し、途切れない支援でより良いプロダクトリリースをかなえるサービスを提供いたします。

＜来場者特典＞

１. その場でわかる「品質リスク診断」体験

開発・テスト体制に関する簡易ヒアリングをもとに、現在のプロセスに潜在するリスクを即時可視化。

短時間で、“なんとなく不安”を“構造的課題”へ変換します。

２.会場限定｜無料QA個別相談（15分枠・事前予約優先）

展示会期間中、品質・テスト体制に関する無料個別相談（15分）を実施いたします。

■展示内容

1. 第三者品質診断サービス「ドクターQA」

開発・テストプロセスを第三者視点で客観的に診断、評価までを包括的に実施。

品質課題を“感覚”ではなく“構造”で捉えるアプローチをご紹介します。

「ドクターQA」詳細こちら(https://www.service.ptw.inc/service/software/doctor-qa/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=doctorqa_20260204?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260325)

2. ソフトウェア品質保証の高度化/自動化

テスト自動化の「失敗」を回避する、検証業界歴３０年超のポールトゥウィンだからこその解決力をご紹介。

テスト自動化への切り替えだけでなく､社内の「使いこなす力」を育てながら進めます。

第三者検証/QAソリューション詳細はこちら(https://www.service.ptw.inc/lp/qa-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260325)

テスト自動化支援はこちら(https://www.service.ptw.inc/lp/qa-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260325)

3. AI時代の運用最適化（CS／モニタリング領域）

カスタマーサポートおよび運用監視領域において、導入で終わらせない運用設計の最新事例をご紹介します。

ネットサポートサービス｜モニタリングや不正対策等、24時間体制でサポート(https://www.service.ptw.inc/lp/netsupport-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=netsupport?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260325)

カスタマーサポートサービス｜24時間365日体制で、カスタマーサポート運営(https://www.service.ptw.inc/lp/customersupport-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=customersupport?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260325)

■開催概要

展示会名：Japan IT Week 春2026

会期：2026年4月8日～4月10日 各日10:00~17:00

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

ブース：西２ホール内W10-54ブース

公式サイト：2026年4月春展・来場のご案内｜Japan IT Week【春】(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/it.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_content=%5bF120CF65%5d_487453917_1233653388158216_77103480565243_kwd-77103797349475:loc-96&utm_campaign=&utm_term=e_Japan%20IT%20Week&msclkid=7250b1c245d718f8ea6ed87afa514c09?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260325)

※ 無料でご入場いただくには事前登録が必須です。以下のリンクからご登録ください。

4月春展・来場登録フォーム｜Japan IT Week, Japan DX Week, 営業・デジタルマーケティング Week, EC・店舗 Week【春】(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18D03nYaA32nxqOfEdYV2DJBRNUtrkCAwE=&co=web_lp_it_header&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MjUwNzczNiwiaWF0IjoxNzcyNTA3NzM2LCJleHAiOjE3ODc1MDc3MzYsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjBiZWNlYzNhYzNhZTRhY2FiMzNkNmY1NTkyODMxYzc5IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzcyNTA3NzM2LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.ilzNKaD-v4nvstwGfGxY7j6gMqt4tLUULXY5jPQI1V21lrYyDyYbFV0elcFr5DXQKzYw3b5FE5ddRDsOs-jv75nC8f85ps1sFZkD6QVao1o9TiQBvQ8xr-uQisUVcEVocYJj4macqgvtGQEymGZ8ppVc6ObehvExTN1IgIpa8LYUP2Wh5T6l-urI6sfCVgPngvRo2ebH322aYW8lzBHca224_P97PfT0L-Jj9fsk_R3-oV4I5id92SX3ig_6a84wrbE5AtDJvRQN8uBWJjfB869vLBJCgYi_jpNhMCbdgwJ6SCx_9keU-AnuvX1V8DRctcpdiW5GAaGcH5uyQufLaw&mpDistinctId=JGRldmljZTphNmQ1MmNkNy0xY2UwLTQ0NWMtOGQ2MS1jM2NkYmQ2NDUyZTc=&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_source=bing?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260325)

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

報道関係の方からのお問い合わせ先

ポールトゥウィン株式会社

広報担当 MAIL：pr@ptw.inc