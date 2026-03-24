カフェトーク×Hapa英会話　Hapa School春学期コース「AIコーチと伸ばす、日本の魅力を英語で伝える力」 をカフェトーク内で販売開始

株式会社スモールブリッジ

世界92カ国以上の講師と140カ国以上の生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年3月24日、「Hapa英会話」による英語学習プログラム「Hapa School 春学期コース」をカフェトーク内で販売開始しました。

Hapa Schoolとは

カフェトーク×Hapa英会話 Hapa School春学期コースをカフェトーク内で販売開始

教科書にはのっていないネイティブが使う生きた英語が学べる英語学習サイトHapa英会話（https://hapaeikaiwa.com/）が実施する年に4期（春・夏・秋・冬）の英会話学習コンテンツです。

英語を話すことにおいて必要不可欠な能力・技術を着実に身につけるためのオンラインコースで、1日20分、デイリーに届く課題をこなしながら、限られた学習時間で確実に実践で使える英語を身に付けられます。

Hapa School公式サイト：https://hapaeikaiwa.com/school/

2026年春学期のテーマは「AIコーチと伸ばす、日本の魅力を英語で伝える力」

今学期は、物事を説明・描写する力、自分の意見を伝える力、そして自分の体験談を伝える力など、

コミュニケーションに欠かせないスキルを身につけて行きます。

「AIコーチと伸ばす、日本の魅力を英語で伝える力」

【開校期間】2026年4月11日～2026年6月14日

（5月4日から5月8日はリフレッシュウィークのため、課題配信とライブレッスンは休み）

【価格】25,000ポイント（22,727円・税込）

【申込締切】2026年4月9日（木）

販売ページへ :https://cafetalk.com/seminars/promo/collaboration/hapa-eikaiwa/school/202604/?lang=ja

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com