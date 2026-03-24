「石川祐希の作り方 ～密着 日本バレー史上最高の逸材～」をCS放送日テレジータスで4月19日(日)よる9時放送！日本バレーボール史上最高の逸材になった裏側に迫る！！
株式会社ＣＳ日本
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バレーボール男子日本代表のキャプテン・石川祐希。
今や「日本バレーボール史上最高の逸材」と言われるまでになったが、そこに至るまでには、石川だけの“こだわり”や“ルール”があった！
世界最高峰・イタリアでプレーする10年間に密着して見えてきた石川祐希の“作り方”に迫る密着ドキュメンタリーをＣＳ放送 日テレジータスで4月19日（日）よる9時放送！
＜放送日程＞
石川祐希の作り方 ～密着 日本バレー史上最高の逸材～
4月19日(日) 21：00～22：00 初回放送
4月26日(日) 16：15～17：15 再放送 ほか
※放送時間/放送内容変更の可能性あり
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◆「石川祐希の作り方 ～密着 日本バレー史上最高の逸材～」番組ページ
https://www.gtasu.com/others/yukiishikawa/
（日テレジータス公式WEBサイト）
◆視聴方法（日テレジータス）
スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）
Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます
◆視聴方法に関するお問い合わせ先
日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）
◆日テレジータス公式ＳＮＳ
Ｘ：@Gtasu Instagram：＠cs_gtasu
◆会社情報
会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）
代表取締役社長：高橋 知也
所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階
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