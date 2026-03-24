「石川祐希の作り方 ～密着 日本バレー史上最高の逸材～」をCS放送日テレジータスで4月19日(日)よる9時放送！日本バレーボール史上最高の逸材になった裏側に迫る！！

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バレーボール男子日本代表のキャプテン・石川祐希。


今や「日本バレーボール史上最高の逸材」と言われるまでになったが、そこに至るまでには、石川だけの“こだわり”や“ルール”があった！


世界最高峰・イタリアでプレーする10年間に密着して見えてきた石川祐希の“作り方”に迫る密着ドキュメンタリーをＣＳ放送 日テレジータスで4月19日（日）よる9時放送！



＜放送日程＞


石川祐希の作り方 ～密着 日本バレー史上最高の逸材～


4月19日(日)　21：00～22：00　初回放送


4月26日(日)　16：15～17：15　再放送　ほか


※放送時間/放送内容変更の可能性あり



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◆「石川祐希の作り方 ～密着 日本バレー史上最高の逸材～」番組ページ


https://www.gtasu.com/others/yukiishikawa/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆視聴方法（日テレジータス）


スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）


Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます



◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）



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