A BATHING APE(R) × goyemon unda -雲駄-に1ST CAMOモデルが登場

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)（ア ベイシング エイプ(R)︎ 以下、BAPE(R)︎）は、日本のプロダクトデザインチーム「goyemon（ごゑもん）」のフットウェア「unda（雲駄）」のコラボレーションモデル第2弾を発売します。

goyemonは「日本の伝統×最新技術」をコンセプトに、日本文化の魅力を現代のプロダクトとして再構築するクリエイティブチーム。代表作である「unda」は、日本の伝統的な履物である雪駄のシルエットに、スニーカーソールの快適性を融合させた革新的なフットウェアとして注目を集めています。

今回のコラボレーションでは、BAPE(R)を象徴するオリジナルカモフラージュ柄「1ST CAMO」をアッパーに落とし込み、フォルムとブランドのアイコニックなカモフラージュを融合させた特別仕様に仕上げました。ミッドソールにはPU素材とエアクッションを採用し、衝撃を吸収する軽やかな履き心地を実現。伝統的なスタイルを保ちながら、スニーカーのような柔らかさと快適さを提供します。

日本の伝統とストリートカルチャーを融合させた本コレクションは、A BATHING APE(R)正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて2026年3月28日（土）より発売します。

About goyemon(https://www.goyemon.tokyo/)

goyemon（ごゑもん）は、2018年に大西藍と武内賢太によって結成されたプロダクトデザインチーム。

「日本の伝統×最新技術」を融合させた製品を通じて、既成概念を刷新し、人々の心を動かすデザインを展開しています。

Offical Instagram: (@goyemon_japan(https://www.instagram.com/goyemon_japan/))

BAPE(R)︎ X GOYEMON 1ST CAMO UNDACOLOR: GREEN, YELLOW\38,500- (税込)

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