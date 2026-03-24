株式会社かんざしのキャンセル料請求・回収自動化のクラウド型DXツール「わきざしクラウド」が宿泊業界サイトコントローラー「らく通with」に対応

株式会社かんざし

「Make Sustainable Nippon - 『旅館・ホテル・地場企業など』と『地方自治体』に最も必要とされる企業になる」というビジョンを掲げ、『旅館・ホテルテック事業』『HRテック事業』『観光テック事業』を手掛ける株式会社かんざし（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山 匡秀、以下「かんざし」）が提供する、キャンセル料請求・回収自動化のクラウド型DXツール「わきざしクラウド」は、2026年3月24日より宿泊業界サイトコントローラー「らく通with」に対応しました。

「らく通with」から出力したCSVファイルをわきざしクラウドにインポートすることで、より早く、より簡単に請求書を発行できるようになりました。

サイトコントローラーへの対応範囲を拡大

「わきざしクラウド」はこれまでにも複数のサイトコントローラーと連携(※)し、宿泊施設の請求督促業務のDX化を支援してきました。今回の「らく通with」の対応により、「らく通with」から出力できる予約情報のCSVファイルのインポートが可能となりました。サイトコントローラーの種類を自動判別し、入力項目を可能な限り自動的に埋めてわきざしクラウドの請求処理をよりスムーズに行えるようになりました。

※ 関連プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000040805.html

わきざしクラウドについて

「わきざしクラウド」は、宿泊施設様及びその担当スタッフに代わり請求から督促、入金の消し込みまでを自動化するクラウド型DXツールです。「督促オートメーション」「スペシャルクーポン機能」「中傷くちこみ削除サービス」をサービスの三本柱として、スタッフを心的負担と業務負担の両面から同時に解放します。

わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/

らく通withについて

宿泊施設向けサイトコントローラー「らく通with」は、宿泊予約サイト各社、旅行会社各社、フロント会計システム（PMS）各社、イールドマネジメント・レベニューマネジメント各システムとオンラインで相互接続し、予約・在庫・料金を集約管理するシステムです。

らく通with：https://www.raku-2.jp/

今後もかんざしは、お客さまの声に寄り添い課題を解決するサービスの開発・提供を進めてまいります。

【株式会社かんざし】

本社所在地 ：東京都千代田区神田神保町3-2-6 丸元ビル3F

会社設立 ：2016年8月31日

代表取締役社長：秋山 匡秀

URL ：https://www.kanxashi.co.jp/

※2017～25年：経済産業省 IT導入支援事業者 認定企業

【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社かんざし

担当：西村、今井、小山、案浦（アンノウラ）

Eメール：press@kanxashi.co.jp

Tel: 03-6261-7447（平日10:00～18:00）

【株式会社かんざし 事業別サービスサイト】

■旅館・ホテルテック事業

わきざしクラウド（宿泊業界向け）：https://www.wakixashi.com/

わきざしクラウド（飲食業界向け）：https://www.wakixashi.com/eat/

わきざしクラウド（レンタルサービス業界向け）：https://www.wakixashi.com/rentalservice/

※総務省後援ASPICアワード2023 社会業界特化系ASP・SaaS部門 先進ビジネスモデル賞受賞

かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/

※総務省後援ASPICアワード2022 社会業界特化系ASP・SaaS部門 準グランプリ受賞

くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/

※総務省後援ASPICアワード2024 社会業界特化系ASP・SaaS部門 DX貢献賞受賞

ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/

クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/

ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/

Oshiharai PAY：https://www.oshiharai.com/

スペシャルクーポン.jp：https://www.special-coupon.jp/

人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/

かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/

ホテぐる：https://hoteguru.com/

■HRテック事業

クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/detail/

※総務省後援ASPICアワード2021 基幹業務系ASP・SaaS部門 ASPIC会長賞受賞

※BOXIL SaaS AWARD 2024 オンライン商談ツール・システム部門1位受賞

勤怠プラス：https://kinpla.com/

■観光テック事業

ニーズツアー：https://www.needstour.com/

津々うららか：https://www.ulalaka.jp/