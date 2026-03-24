ブルーモ証券公式YouTube、大川智宏 氏との特別対談シリーズを公開　緊迫する中東情勢の投資環境への影響を解説

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、公式YouTubeチャンネルにて智剣・OskarグループCEO兼主席ストラテジストの大川智宏 氏をゲストに迎え、緊迫する中東情勢が投資環境に与える影響を読み解く最新動画を公開しました。

■大川智宏 氏とともにイラン情勢の解説と最新マーケットを分析

直近の中東地域における緊張の高まりを受けて、原油価格の高騰や世界的な株価変動が続いています。今回は日本を代表するストラテジストの一人である大川智宏 氏とともに、イラン情勢の深層とインフレと金利の行方、注目セクターや日本経済への影響など今後の投資戦略を解説しています。

今後、ブルーモ証券公式YouTubeチャンネルにて全3話で対談動画を公開予定です。

■動画概要

タイトル：【緊迫する中東】イラン戦争で株価はどうなるのか？大川智宏が読み解く中東情勢と今後の影響

出演：大川智宏 氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

視聴URL：https://youtu.be/5HULRlRqiOc

■3月26日にブルーモインカム徹底解説セミナーを開催

ブルーモ証券では『ブルーモインカム』での運用をご検討中の方向けに、3/26(木) 20:00～21:00 に、サービス内容をより深くご理解いただくためのオンラインセミナーを実施いたします。

ブルーモインカムのサービス内容、ロボアドやファンドラップなど他の資産運用サービスとの違い、過去の運用実績（過去の類似戦略を用いたシミュレーション）、おすすめのご利用方法など、ブルーモインカムを始めるにあたり知っておきたいポイントについて、ブルーモ証券CEOの中村が直接解説します。

＜ブルーモインカム徹底解説セミナー概要＞

開催日時：3月26日(木)20:00～21:00

開催方法：オンライン

申込方法：以下のURLからお申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HrbmnQtfSKmWGWlL6PAsvQ

※当社ではお客様の個人情報を適切に管理しております。

本セミナーに参加いただく際には当社のプライバシーポリシーに同意いただいたものとみなします。

https://bloomo.co.jp/privacy

■重要なご注意事項

本セミナーにおいては、ブルーモ証券株式会社が取り扱う金融商品についてのご説明および勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。

ブルーモ証券でのお取引に際しては、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引は、株価、為替、金利、その他指標の変動等により損失が生じ投資元本を割り込む恐れがあります。お取引の開始にあたっては、契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、あらかじめリスク及び手数料等を下記リンクにてご確認ください。

取引に関する費用とリスク：https://bloomo.co.jp/risk

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

ブルーモ公式X(@Bloomo_invest)では毎日、米国市場に関する情報を発信しています。