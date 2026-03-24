株式会社SQUEEZE

株式会社SQUEEZE（本店所在地：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林真一、以下「当社」）は、本日、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」）より、当社株式の東京証券取引所グロース市場への新規上場について承認を受けましたことをお知らせいたします。上場日は2026年4月22日を予定しており、同日より当社株式は東京証券取引所グロース市場での売買が可能となります。

ここに謹んでご報告申し上げますとともに、これまでご支援を賜りました株主の皆様、お取引先様、そしてすべての関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

当社は「空間と時間の可能性を広げるプラットフォームになる」を企業ビジョンに掲げ、「価値の詰まった社会を創る」というミッションのもと、このたびの上場を新たな成長の起点として、テクノロジーを通じた地域経済の活性化と、持続可能なホスピタリティ産業の発展に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

日本取引所グループ「新規上場会社情報」ウェブサイト：

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

※ご注意：この文章は一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。2026年3月24日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の募集並びに売出しへの投資を行う際は、必ず当社が発行する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。「新株発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。

「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）のご請求や応募方法のお問い合わせは、下記取扱い証券会社までお願いいたします。

主幹事証券会社： 株式会社ＳＢＩ証券

その他取扱い証券会社：

東海東京証券株式会社

大和証券株式会社

みずほ証券株式会社

マネックス証券株式会社

北洋証券株式会社

香川証券株式会社

岡三証券株式会社

募集株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

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2026年12月期の業績予想について

URL：https://squeeze-inc.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/24-2.pdf

【本件に関するお問合せ先】ir@squeeze-inc.co.jp