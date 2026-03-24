新東通信 創業者　谷 喜久郎、第61回吉田秀雄記念賞　決定のご報告

株式会社新東通信

株式会社新東通信（本社：東京都中央区、愛知県名古屋市 ）の代表取締役会長である谷 喜久郎が、一般社団法人日本広告業協会（理事長 五十嵐 博・電通グループ、以下「JAAA」）より、「第61回吉田秀雄記念賞 個人賞」を受賞することが決定しました。

吉田秀雄記念賞は、JAAAの前身である日本新聞放送広告業者協会の幹事長として、日本の広告業界の近代組織化を図り､その質的向上によって今日の広告産業を築きあげた､吉田秀雄氏（元電通・社長）の偉業と功労をたたえ、氏の業績を永く記念する為に、1964年（昭和39年）に制定されたものです。

なお、受賞式は5月29日に東京會舘で開催の「2026年度JAAA定時総会後の記念式典」にて行われる予定です。

「第61回吉田秀雄記念賞」における各賞の受賞者と受賞理由はこちら(https://www.jaaa.ne.jp/)をご覧ください。

■受賞詳細

【第61回吉田秀雄記念賞】

谷 喜久郎 （株式会社新東通信 代表取締役会長）1941年生 85歳

〔略 歴〕

1963年 名城大学法学部

1972年 株式会社新東通信を創業、代表取締役社長就任

1996年 代表取締役会長に就任、現在に至る

2001年 地域広告会社コンソーシアム「メイシス株式会社」設立、代表取締役社長就任

〔受賞歴〕

2006年 スペイン国王よりアルフォンソ十世勲章

2012年 外務大臣表彰

2016年 旭日双光章、及び、カタルーニャ州政府よりサン・ジョルディ十字勲章

2023年 スペイン・サラマンカ大学より世界初の国際功労賞

2025年 公益社団法人 全日本広告連盟主催「第13回全広連日本宣伝賞 吉田賞」

〔受賞理由〕

氏は1972年に株式会社新東通信を創業して以来、地域に根差した独立系広告会社の発展に先鞭をつけ、半世紀以上にわたり我が国広告界を力強く牽引してこられました。1975年に日本初輸入のフリスビーの全国PRキャンペーン、1980年の名古屋シティマラソン、1986年スペイン・カタルーニャ地方の本と花を贈りあう習慣「サン・ジョルディの日」を全国展開、1989年世界デザイン博における名古屋城会場「ガウディの城」、2005年愛・地球博でのパビリオン・イベント企画など、地域資源を創造力と構想力によって価値化し、多くの国際性に富んだプロジェクトを成功へと導かれました。これらの取り組みは、都市ブランドの向上と地域活性化に顕著な成果をもたらし、地域広告の可能性を大きく切り拓いたものであります。2001年には地域広告会社コンソーシアム「メイシス」を設立し、地方創生型広告ビジネスの新たなモデルを確立されました。さらに、アルフォンソ十世勲章（2006）、旭日双光章およびサン・ジョルディ十字勲章（2016）、スペイン・サラマンカ大学国際功労賞（2023）など、多くの栄誉は氏の国際的評価の高さを物語っています。文化・スポーツ・教育の諸分野にも力を注ぎ、広告の公共的価値を高めてこられた先覚の歩みに深甚なる敬意を表し、ここに第61回吉田秀雄記念賞 個人賞を贈ります。

■株式会社新東通信について

「何かおもろいことないか」を行動原理に活動する広告会社。

アジア・アジアパラ競技大会、銀座街バル、愛・地球博、名古屋シティマラソン等、数々の地方創生事業に取り組み、SDGsに資する活動を行っています。

広告を超え、未来のビジネスへ。"おもろいこと"を原動力に、地域を元気にして、世界を前へと押し進める事業グロース・エージェンシー。

代表者 ：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社 ：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

事業概要 ：総合広告事業、地域創生事業、SDGs事業、リテールメディア事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、PFI事業、スペイン事業等

会社HP : https://www.shinto-tsushin.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社新東通信

担当：南谷、土井

ＴＥＬ：052-951-3831