接骨院業界では異例の110名入社　実技中心の事前研修を経て4月早々に現場へ-入社式を開催

■接骨院業界では珍しい大規模採用と入社式

株式会社ほねごり写真は令和7年入社式

本入社式は、当社がネーミングライツを取得しているほねごり杜のホール橋本にて開催します。

接骨院業界において、これほどの規模で新入社員を迎え、入社式を実施する取り組みは珍しく、当社の人材育成への注力を示すものとなっています。

■実技中心の事前研修で“即現場”へ

今年度の新入社員は、半数以上が入社前より事前研修に参加しており、実技を中心としたプログラムを通じて、施術の基礎技術に加え、接遇やコミュニケーション、ロールプレイングなど、現場を想定した実践的な内容を習得しています。

入社後も段階的に研修を重ねながら、早期の現場配属を予定しており、4月早々には各院にて地域の皆さまの対応にあたる見込みです。

■S/JリーグII出場選手も入社

また、新入社員の中には、昨年のS/JリーグIIにも参加した「ほねごり相模原」メンバーである、二村ひとみ選手、東谷悠妃選手も含まれています。

競技と仕事の両立を通じて、地域に新たな価値を提供するとともに、スポーツで培った経験を施術や患者さまとの関わりに活かしていくことが期待されています。

■理念の共有と、ほねごりくんも出席予定

当日は、代表からの歓迎の言葉に加え、企業理念である「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を」の想いが新入社員へと引き継がれます。

また、企業キャラクターである「ほねごりくん」も参席し、新入社員を温かく迎える場となる見込みです。

■地域に寄り添う存在へ

当社は、単に身体を整えるだけでなく、その方の生活や日常に寄り添うことを大切にしています。

新入社員一人ひとりが、目の前の方にしっかり向き合い、安心して通っていただける存在となれるよう、“人に寄り添う力”を大切に育んでまいります。

■ほねごり 会社概要

2013年4月、神奈川相模原市で創業、2014年7月に「株式会社ほねごり」を設立しました。現在は、首都圏（東京・神奈川・埼玉）を中心に「ほねごり接骨院」を58店舗展開。ほねごりアリーナやほねごり杜のホールのネーミングライツなど、「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を」という企業理念のもと、地域への貢献に取り組んでいます。

会社名 ： 株式会社ほねごり

事業内容： 接骨院・鍼灸院、整体院、トレーニングジム、整形外科、小児科クリニックの運営

代表者 ： 代表取締役 阿部 公太郎

公式サイト ：https://honegori-group.com/

公式Instagram： https://instagram.com/honegori_official/

公式X ： https://x.com/Honegori_OA

本件に関するお問い合わせ 株式会社ほねごり 広報担当

TEL：042-703-5548 FAX042-703-5578 Email：kouhou@honegori.com