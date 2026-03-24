番組最終回にサンドウィッチマンとあぁ～しらきが生出演！豪華ゲストとともにラストを飾る『ツギハギ～雨宮萌果のまにまに～』

朝日放送ラジオ株式会社

2026年3月26日（木）21時5分から放送の『ツギハギ～雨宮萌果のまにまに～』にサンドウィッチマンのお二人がゲストで生登場します。

サンドウィッチマンのお二人は雨宮の所属する事務所の先輩であり、かつて雨宮がNHKアナウンサー時代に番組で共演したこともある仲。ついに念願かなって番組最終回に初の生出演が決定しました。

本番組の初回放送では、ラジオを長年経験しているサンドウィッチマンに、雨宮がLINEで個人的に相談をし、熱いメッセージをいただいたというエピソードを披露。

1年にわたってラジオのパーソナリティーを経て、雨宮自身にどんな変化があったのか、ゲストと一緒にこれまでの軌跡を振り返ります。

さらに、同じ事務所で、過去にゲスト出演したこともあるあ～しらきさんも最終回にゲスト出演することが決定。番組のラストを豪華ゲストとともに賑やかにお届けします。

3月26日、最終回を迎える『ツギハギ～雨宮萌果のまにまに～』をぜひお楽しみに！



【番組概要】

番組名： ツギハギ～雨宮萌果のまにまに～

放送日時： 2026年3月26日（木）21:05-23:30

出演者：雨宮萌果

ゲスト：サンドウィッチマン、あぁ～しらき

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz /AM 1008 kHzローカル

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260326210500(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260326210500)

番組ホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/program/tsugihagi/

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/