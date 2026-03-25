株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部が展開するハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」は、昨年に引き続き佐久間大介さんを起用した新CM「プレイリスト」篇を2026年3月25日（水）より公開します。また、TVCMも3月25日（水）より全国で順次放映開始します。

見つかる、キミの一番！(1)





本CMでは、2025年に掲げた「見つかる、キミの一番！」をキャッチコピーとして踏襲し、“プレイリスト”をコンセプトに、様々なシチュエーションで自由に楽しめる一番くじの世界をカラフルに演出しました。一番くじは今や、コンビニや書店だけでなく、オンラインでいつでもどこでも楽しめる、体験型ブランドへと進化しています。

コンビニでくじを引いたり、自宅からオンラインで引いたり、仲間と書店で盛り上がったりといった、それぞれのシーンを“色分けされた世界観”で描写。くじを引く瞬間の感情の揺れを、音楽のプレイリストのように連続する高揚体験として表現しています。尚、CM公開を記念して本日10時より商品についての佐久間さんのメッセージなどを掲載したCMスペシャルページを一番くじ倶楽部ウェブサイトで公開予定です。









■CM概要

「さあ、ペリペリしよ！」という印象的なフレーズとともに、くじをめくる直前の緊張感や期待感を丁寧に表現。コンビニで狙いを定めて引く瞬間、自宅で気軽にオンラインでくじ箱とくじ券を選び覚悟を決めてタップする瞬間、仲間と書店で盛り上がる瞬間など、場所は違っても変わらない“あのドキドキ”を描き出しています。ブランドのファンとしてリアルな一番くじ体験を持つ佐久間大介さんだからこそ表現できる、”引く瞬間”への愛情や感情の揺れも見逃せません。ONLINE篇ではA賞が当たった際の喜びを得意のアクロバットを用いて全身で表現していただきました。佐久間大介さんならではのダイナミックな動きが、一番くじONLINEの魅力や楽しさを鮮やかに彩っています。店頭とオンラインの垣根を越え、一番くじが生み出す連続する高揚感を、音楽のプレイリストのようにテンポよく届ける内容となっています。

見つかる、キミの一番！(2)





タイトル ： 一番くじ 2026新CM「プレイリスト」篇

出演 ： 佐久間大介

公開日 ： 2026年3月25日（水）

広告先 ： TV、各種SNS（YouTube、Instagram、TikTok、LINE等）

特設サイト： https://sf.1kuji.com/mitsukaru_1kuji/

（3月25日(水)10時公開予定）









■出演者プロフィール

佐久間大介（サクマ ダイスケ）





1992年7月5日生まれ、東京都出身。O型。STARTO ENTERTAINMENT所属。

アイドルグループSnow Manのメンバー。大のアニメ好きで、

アニメ『ブラッククローバー』（20年）で、本人をモデルにしたオリジナルキャラクター、

マクサ・ノースを演じ声優デビュー。映画『ラスト・ホールド！』（18年）、

映画『映画 少年たち』（19年）、映画『おそ松さん』（22年）、

映画『マッチング』（24年）、主演映画『スペシャルズ』などに出演。









■佐久間大介さんのコメント





Q. CM今回2度目の撮影ですが、今回の撮影を一言で表すと？

佐久間さん：「スーパー元気！」という言葉がぴったりのCMになったと思います。

一番くじのCMは、前回も出させてもらいましたが、常に見ていて元気になります。

「うわ、楽しそうだな！」ってワクワクするのが、このCMの良さだなと思ってます。

今回は前回以上に動きのある演出になっていますし、オンラインのシーンも

より力を込めて表現しました。僕も撮影していてもそう感じましたが、

見てくれている方もみんな元気になれるCMになってるんじゃないかなって思います。

見つかる、キミの一番！(3)





Q. 今回は、スマホで引く一番くじオンラインのシーンも撮影させていただきましたが、CMの見どころや、演じていて力が入った場面など、視聴者に注目してほしいポイントについてお聞かせください。

佐久間さん：「あ！自分の欲しい商品じゃなかった…」けど、「これもうれしい！」っていう感覚って、一番くじをやったことがある人ならきっと一度は経験していると思うんです。一番くじって“はずれ”がないからこそ、そこの表現が意外と繊細で難しかったですね。他の共演者の方とも「その時の気持ちを思い出せばいけるよね」なんて話しながら撮影に臨みました。

また、撮影用のくじは、開いたら「A賞」って必ず書いてあるんですよ。なのに「悔しがってください」って言われて、「むずかし…！」みたいな（笑）。一番くじって「A賞」が当たったら絶対喜んじゃうじゃないですか。なので（そのうれしい気持ちとは）裏腹に、違う表情を演じるのは難しかったですが、とても楽しく撮影できました。





Q. 一番くじイメージキャラクター2年目ですが、意気込みを聞かせてもらえますか？

佐久間さん：今年は改めて、もっと様々な人に一番くじの楽しさを知ってもらいたいと思います。一番くじのCMが流れると、すごく元気がもらえるって、友達からもたくさん言ってもらったんです。それがうれしかったので、より元気な姿を、そして、一番くじがこんなに楽しめるんだ！っていう魅力をたくさん伝えられるように今年も頑張ります。ぜひ皆さん、一番くじ、そして佐久間大介をよろしくお願いします!! （一番くじポーズをしながら）一番くじ！





Q. CM視聴者やファンのみなさまへのメッセージをお願いします。

佐久間さん：僕の大好きな一番くじのCMに今年も出られるということで、本当にうれしいです。新CMが公開になりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。今年もイメージキャラクターとして頑張っていきます。みなさんも一緒に一番くじを盛り上げてくださいね！よろしくお願いします。









■「一番くじ」について

「一番くじ」は、BANDAI SPIRITSが提供する、オリジナルグッズが必ず当たるキャラクターくじです。全国のコンビニエンスストアや書店、ホビーショップなどでさまざまな種類のキャラクター商品が発売されファン層が拡大しています。

公式サイト「一番くじ倶楽部」： https://1kuji.com/

※「一番くじ」は株式会社BANDAI SPIRITSの登録商標です。









■「一番くじONLINE」について

ハズレなしでオリジナルグッズが必ず当たる『一番くじ』がいつでも・どこでも気軽にネットで購入できる公式通販サイトです。









■掲載商品情報





一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～(再販)

発売日：2026年5月1日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回700円(税10％込)

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など

(C)BANDAI





一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY―冒険の記憶と未来への航路―

発売日：2026年5月2日(土)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円(税10％込)

取扱店：ローソンなど

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション





一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination

発売日：2026年6月5日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円(税10％込)

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など

(C) Disney





一番くじ 僕のヒーローアカデミア -いつまでも手を差し伸べ続ける物語-

発売日：2026年6月20日(土)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円(税10％込)

取扱店：ファミリーマートなど

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会





一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-

発売日：2026年3月23日(月)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円(税10％込)

取扱店：一番くじONLINE、一番くじ公式ショップ

(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会





一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～

発売日：2026年4月30日(木)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回890円(税10％込)

取扱店：一番くじ公式ショップ、一番くじONLINE

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会





一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ

発売日：2026年5月15日(金)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回780円(税10％込)

取扱店：一番くじONLINE限定

※本商品は海外で一番くじ・一番くじ以外の方法で販売する可能性があります。

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 1993-2025









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