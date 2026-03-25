株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カカオポリフェノールたっぷりの健康を考えるチョコレート「チョコレート効果」の新TVCM「シゴデキセンパイ『登場』篇」を2026年3月26日（木）より全国にてオンエアいたします。それに先立ち、3月25日（水）午前10時よりブランドサイト及び明治公式YouTube上で公開します。

本CMでは、吉岡里帆さんがいつも定時までに仕事を終わらせて帰る「シゴデキセンパイ」を演じ、チョコレート効果は仕事中の“おやつ”ではなく“必需品”であることを社員に力説する様子を描きます。テキパキとしながらも、後輩思いな一面をのぞかせる吉岡さんの優しい表情は必見です。当社は、本CMを通して、仕事や学習、作業など、「ワーク」に向き合う時間に高カカオチョコレートを取り入れ、日々のコンディション管理をサポートする新習慣「ワークチョコレートバランス」を提案します。

さらに、メイキング＆インタビュー動画も3月25日（水）午前10時より公開。吉岡さんのまさに“シゴデキ”な撮影の裏側が見られる貴重な映像です。インタビューでは、デビュー時と比べて「シゴデキになったな」と思うことや今年の春に挑戦したいことなどを発表いただきました。また、メイキング＆インタビュー動画では未収録となったコメントを含む、吉岡さんのコメント全文も公開いたします。「ワークチョコレートバランス」にちなんで「ワークライフバランス」を保つために意識しているリフレッシュ方法や、今後挑戦してみたい役柄、卒業シーズンにちなんで卒業・克服したいことについてお話しいただきました。

＜「シゴデキセンパイ『登場』篇」（30秒）YouTube URL＞https://youtu.be/SXDLUEd3VTs





＜メイキング＆インタビュー動画 ブランドサイトURL＞https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/chocokoka/

※YouTube、ブランドサイトにおいて、CMおよびメイキング＆インタビュー動画は3月25日（水）AM10:00に公開します。

■TVCMの詳細について

何事もタイパ・コスパ重視のバリキャリ・シゴデキセンパイが、チョコレート効果は仕事中の“おやつ”ではなく“必需品”であることを社員に力説します。仕事をこなしながら、集中力を切らした社員たちにいつの間にかチョコレート効果をお届けするシゴデキっぷりを、スーツ姿の吉岡さんがメリハリのある表情で演じます。





【TVCM詳細・キャプチャ】

■シゴデキセンパイ「登場」篇（30秒）

テキパキと仕事をこなし、チョコレート効果を手にキメポーズをするシゴデキセンパイの姿から映像はスタート。舞台はとあるオフィス。PCから流れる社員インタビューで「仕事中のおやつはいかがなものか」と問いかけるシゴデキセンパイの映像を止めると、社員たちの座席の間を颯爽と歩きながら「そんな意見もありますが、これはもはや必需品！」とチョコレート効果を持って宣言。社員たちも、「チョコレート効果！？」と驚きのリアクションを見せます。そして、集中力の切れた社員の席に割り込み、「働く人の常識なんです。あ、すでにみなさんのデスクには納品済みです」と冷静な一言。あまりのシゴデキっぷりに、社員たちからも「シゴデキかよ～！」と感嘆の声があがります。シゴデキセンパイを筆頭に、社員たちがチョコレート効果を頬張る音が響きます。最後に、シゴデキセンパイは「ワークチョコレートバランスってことで！」と、決め台詞を残します。





＜YouTube URL＞https://youtu.be/SXDLUEd3VTs

※3月25日（水）AM10:00に公開します。





■シゴデキセンパイ「登場」篇（15秒）

シゴデキセンパイが、オフィスにいる社員たちに向けて「これはただのおやつじゃない。働く人の常識なんです」と、働く人にもチョコレート効果がおすすめなことを力説します。





＜YouTube URL＞https://youtu.be/YYyYocUX8jo

※3月25日（水）AM10:00に公開します。





【動画概要】

タイトル：シゴデキセンパイ「登場」篇（30秒・15秒）

放映開始：2026年3月26日（木）

放映地域：全国

Web公開範囲：明治公式YouTube、ブランドサイト、チョコレート効果公式X上で3月25日（水）午前10時より公開

出演：吉岡里帆さん

YouTube：

（30秒）https://youtu.be/SXDLUEd3VTs

（15秒）https://youtu.be/YYyYocUX8jo

チョコレート効果 ブランドサイト：https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/chocokoka/

■メイキング＆インタビュー動画について

3月25日（水）午前10時より、メイキング＆インタビュー動画をブランドサイト上で公開いたします。





＜メイキング＆インタビュー動画 ブランドサイトURL＞https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/chocokoka/

※3月25日（水）AM10:00に動画は公開します。





【メイキング】

吉岡里帆さんの真剣な表情や、監督の要望を一発で表現する様子など、まさに“シゴデキ”な撮影風景と、愛嬌たっぷりの笑顔を収めました。

【インタビュー】

撮影の感想や、デビュー時と比べて「シゴデキになったな」と思うことなどについてうかがいました。また、今年の春に挑戦したいことを発表していただけました。

■吉岡里帆さんインタビュー

メイキング＆インタビュー動画に未収録のコメントを含めた吉岡里帆さんのコメント全文を公開いたします。「ワークチョコレートバランス」にちなんで「ワークライフバランス」を保つために意識しているリフレッシュ方法や、シゴデキな会社員役を演じた吉岡さんが今後挑戦してみたい役柄、卒業シーズンにちなんで卒業・克服したいことについてもお話しいただきました。





――撮影の感想や注目のポイントを教えてください。

チョコレート効果さんと初めてCMでご一緒させていただいて。今日本で一番売れているチョコということで、本当に光栄だなと思います。やっぱり機能性のあるチョコレートなので、撮りながら私自身もおすすめしたくなる気持ちにどんどん、どんどん、なっていって。食べるカットがあったんですけど、ポリフェノールがすごい入っていて、香りも良くて、撮影だけど私も癒されるみたいな、すごく良い撮影だったなと思いました。あとは、演じたキャラクターが「シゴデキセンパイ」という、シゴデキなキレ者キャラなんですけど、ポリフェノールたっぷりのチョコレート効果という製品と、今回の「シゴデキセンパイ」というキャラクターがマッチして、快活なCMになってるかなと思います。





――CMの内容と春の新しいことを始める季節にちなんで、吉岡さんがデビュー時と比べて「私シゴデキになったな」と思うことはありますか？

日々お仕事のジャンルが全然違っていたりするので、ドラマや映画や舞台や、今日だとCMになるんですけど。その脳の切り替えがデビューした頃よりは断然早くなったなとは思いますね。それぞれの仕事の楽しさが年々実感できている、そういう感覚です。

例えば今日だと、一口にCMといっても、TVCMがあってWeb CMがあって、ムードの違いとかちょっと質感を変えて撮っていたりもするので。あとはラジオや、こういうインタビューコメントもそうですけど、届けたい人のことを思い浮かべられるようになってきたと言いますか、「こういう人に見てほしいな」とか。今回だったら、オフィスで日々戦ってらっしゃる皆さんのちょっとでも癒しになるような、そういう製品なんだよというのを、ピンポイントに思いを乗せられるようになってきたかなって、自分に労いの気持ちを持つようにしています。





――CMには「ワークチョコレートバランス」という合言葉が登場しますが、吉岡さんが「ワークライフバランス」を保つために意識しているリフレッシュ方法を教えてください。

現場だと私も「シゴデキセンパイ」じゃないですけど、パリッとした気持ちでパワフルにお仕事したいなと思っているので、割と「カチッ、パキッ」みたいな感じなんですけど。家に帰ったらすぐにルームウェアに着替えて、ヘニョヘニョになるのが大事なリフレッシュ方法になってます（笑）。

とにかくルームウェアがめちゃくちゃ好きで。パジャマとルームウェアは私の中で違って、パジャマは寝る前に着替える。ルームウェアは帰ってきて、仕事の責任とか「頑張らないと」っていう思いが服に乗っている感じがして、それを全部脱ぎ捨てて「テロテロ」とか「ふわふわ」とか「もちもち」とか、そういうものに身を包みたい（笑）。

今は（スーツ姿で）だいぶカチッとしてるんで、今日はかなりテロテロ感のあるのを着たいなと思ってます（笑）。





――今年の春、挑戦したいことはありますか？

今年の春、私が挑戦したいことは「梅干しづくり」です。これは何年もやってみたいなと思ってたんですけど、30代に入って20代の時みたいなパフォーマンスができなくなってる気がして。体力も落ちたなとか。健康意識が芽生えて、とにかく体に良いものを摂るように日頃気を付けていて、去年は味噌づくりに挑戦しました。おばあちゃんと弟が梅干しを作れるので、今年はこの3人のメンバーで梅干しの買い付けから挑戦したいと思ってます。





――梅干しを作るのは初めてですか？

初めてです。弟から「全然できるよ」って、「一緒にやろう」って誘ってくれたので。うちは元祖“しょっぱ酸っぱい”紫蘇の梅干しを漬けるので、梅干しでクエン酸を摂り、チョコレート効果でポリフェノールを摂る、そんな一年にしようかと思っております。

梅干しって結構無限じゃないですか。私は結構ごはんが好きなので、（梅干しを作った後は）お茶漬けとかチャーハンの隠し味とか。あと、朝の白湯に梅を焼いて入れると元気になれるらしいので、そういうのもやりたいです。





――シゴデキな社員役を演じていただきましたが、今後挑戦してみたい役柄はありますか？

これはすごい具体的な夢が一つありまして。スタジオジブリさんでずっとアニメーターをされていた、舘野仁美さんが書かれた著書で『エンピツ戦記』という作品がありまして。スタジオジブリさんの本当にその現場で働いてきた皆様の、日々の戦いとか裏側だったり、職人の方たちの思いみたいなのが詰まっている面白い一冊で。いつか、もし何か奇跡が起きるなら、この舘野仁美さんのことを演じたいなってすごく思っております。自分もジブリが大好きっていうのもあるんですけど、前にアニメーターの役をさせていただいて、本当に日本の素晴らしい文化を届けてらっしゃる方たちのすごさを、私は役者として伝えたいって思っています。あの本が面白いんですよね。いつか演じたいです。





――卒業シーズンにちなみ、吉岡さんが今、卒業・克服したいことはありますか？

24時間の使い方のバランスを、もうちょっと上手になりたいなって思っています。割とお仕事で全部使い果たしてしまって、オンオフをちゃんとつけたいと思って家に帰ったら、逆にオフになりすぎて…。まだ家で課題が残っているのに、それがあるって思いながらもできなくて、「もう眠い、疲れた」って思うのに、（その気持ちに）負ければいいんだけど、負けずに「いや、やんないと」と思いながら結局ダラダラ寝ないこと、をやめたいです、いい加減に（笑）。なんかやめられないんですよね。なんか、まだできる気がしてきてしまうという…できないのに。





――最後に、新生活を迎える人にエールをお願いします。

新生活を迎える皆様。新しいことというのは緊張感が走ったりプレッシャーを感じたり、色々あると思うのですが、必ずしも一人ぼっちではないので、周りの方と話し合ったり連携を取ったりして、そして自分自身へのご褒美に、チョコレート効果を食べていただきたいなと思います。キリッとした渋みや香りに背筋を伸ばしていただくような感覚にもなりますし、上品な甘みが新生活のあなたを癒してくれるのではないかと思います。私も年々色んな経験をしていく度に新しい課題が出てくるので、皆様と一緒に挑戦を辞めない、そんな一年にしていきたいと思っております。お互い頑張っていきましょう！

■出演者プロフィール

吉岡里帆

1993年1月15日生まれ。京都府出身。2015年、『あさが来た』でNHK連続テレビ小説に初出演を果たす。2024年公開の映画『正体』で第48回 日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。現在映画、ドラマ、舞台などジャンルを問わず活躍している。出演作に映画『泣く子はいねえが』（2020）、『ハケンアニメ！』（2022）、ドラマ「ガンニバル」（2022/2025）、TBS日曜劇場「御上先生」、「ひらやすみ」（2025）、「イクサガミ」（2025）など。2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に主人公の正妻・慶として出演。

待機作に映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（3月27日公開）、主演映画『シャドウワーク』（2026年公開）が控える。

■「ワークチョコレートバランス」について

チョコレート効果は、「おやつ」から「必需品」へ。

明治は、仕事や学習、作業など、ワークに向き合う時間に高カカオチョコレートを取り入れ、日々のコンディション管理をサポートする新習慣のことを「ワークチョコレートバランス」と名付けました。





「カカオポリフェノール」は、カカオに豊富に含まれる健康成分のこと。明治のチョコレート効果（86％の場合）は、他の一般的な高カカオチョコレートに比べて、約3.5倍※ものカカオポリフェノールが含まれています。

※一般的な高カカオチョコレート100gあたり840mg（参照：Scalbert A and Williamson G. J Nutr 130:2073S-85S, 2000.）、明治チョコレート効果は100gあたり2,940mg





カカオポリフェノールは体内にとどめておくことができません。たくさん摂取しても排出されてしまいます。だからこそ、一日3枚から5枚※を目安に毎日習慣的に食べることがおすすめです。

※1日の間食の上限摂取目安（厚生労働省）を参考に設定した本品における目安

■明治 チョコレート効果について

美と健康を考えた、高カカオポリフェノール チョコレート効果

おいしく、楽しく。健康な未来をともに。





健康をもっと楽しく、おいしく考えていくことができたら。

明治は、カカオに豊富に含まれる健康成分「カカオポリフェノール」のチカラにいちはやく注目。

おいしいチョコレートで、みなさんの健康に寄り添いたいという想いから、チョコレート効果は生まれ、愛されてきました。そのひとかけのチョコレート効果が、健康を考える人と人との輪を広げ、ささやかな幸せのひと時を、少しでも多くつくれますように。

これからもチョコレート効果は、「健康を考えるチョコ」でありつづけます。





＜チョコレート効果 ブランドサイト＞

https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/chocokoka/



