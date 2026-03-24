【規格外インターンシップ】BaseMe発の「Wild Card」プログラム第1弾が応募開始

株式会社ベースミーWild Card 規格外、募集中。

就活AIキャリアエージェント「BaseMe」を展開する株式会社ベースミー（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CEO：勝見仁泰、以下「当社」）は、この度、新卒採用における新しい試みとして「Wild Card」プログラムを本格始動いたします。

▶︎Wild Card特設ページはこちら

https://baseme.app/lp/wildcard/

本プログラムは、既存の採用枠に収まらない規格外の才能を持つ学生に対し、有償でインターンシップの機会を提供する企画です。企業と協議のもとインターンシップの中身を企画し、特設ページを通じてBaseMe内外から才能ある学生を発掘。審査を通過した学生のみが参加できる仕組みとなっています。

「Wild Card」プログラムについて

背景と設立理由

新卒採用市場において、多くの企業は従来の採用手法・選考フローに基づいて学生を評価しています。しかし、業界経験や専攻を越え、独自の視点と実行力を持つ人材は、従来の評価軸からこぼれ落ちることが少なくありません。

BaseMeは「業界・職種の枠を超えた才能こそが、企業の成長を加速させる」という信念のもと、本プログラムを立ち上げました。規格外の学生に挑戦機会を提供しながら、企業にとっても選抜・実践を通じて学生と相互理解できる、新しい出会いの場を実現します。

プログラムの特徴

学生の皆さま

- 参加費無料・選抜制プログラムBaseMe登録学生であれば誰でも応募可能。適性・ポテンシャルに基づく審査を通過した学生のみが参加できます。- 有償インターン機会の提供選抜後は、企業と直接向き合う有償インターンとして参画。実力に応じた対価を得ながら挑戦できます。- 実践ベースの課題解決経験座学や形式的なワークではなく、企業の実際のビジネス課題に取り組むことで、実務レベルのアウトプット経験を獲得。- 従来の評価軸に依らない選抜機会学歴・専攻・インターン経験といった従来の指標に依らず、「思考力・実行力・独自性」で評価される新しい挑戦機会。



企業の採用ご担当社さま

- “規格外人材”との出会いを提供成長ポテンシャルを持つ学生に出会うことが可能。- 実務を通じた見極め（Try & Hire型）インターン形式での共同プロジェクトにより、短期間で学生との相互理解の機会をご提供。- 採用ブランディングの強化「挑戦機会を提供する企業」としてのポジショニングを確立し、優秀層へのアトラクトを強化。

ご参画企業

▶︎株式会社タイミー様 特設ページURL：https://baseme.app/lp/wildcard/timee

▶︎株式会社Luup様 特設ページURL：https://baseme.app/lp/wildcard/luup

▶︎株式会社SANU様 特設ページURL：https://baseme.app/lp/wildcard/sanu

▶︎株式会社WOWs様 特設ページURL：https://baseme.app/lp/wildcard/wows

株式会社タイミー様株式会社Luup様株式会社SANU様株式会社WOWs様今後の展開

Wild Cardプログラムは、企業と学生の新しいマッチングの場として、今後さらに拡大予定です。

業界や企業の垣根を超え、最も熱量の高い人材に、最も成長できる環境を提供し続けます。

Wild Cardを通じて規格外の学生と出会いたい企業様は、ぜひ担当者までご連絡ください。

株式会社ベースミーについて

株式会社ベースミーは、「価値観」を軸に自分らしいキャリアを実現するAIキャリアエージェント「BaseMe」を開発・提供するAIテックスタートアップです。Z世代就活生に対し、悔いのないファーストキャリアプランを実現する、個人の潜在的な可能性と企業をマッチングするプラットフォームの構築に取り組んでいます。



就活生向け BaseMe：https://baseme.app/

採用ご担当社さま向け BaseMe：https://lp.baseme.app/company



《本件に関するお問い合わせ》

株式会社ベースミー 広報担当

Email：press@baseme.co.jp

https://baseme.co.jp/