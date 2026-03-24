本格的なおけしょうごっこが楽しめる！ここだけのかわいい豪華付録『いちごのおけしょうコンパクト』は雑誌『おともだち５・６・７月号』

株式会社講談社

株式会社講談社こども事業部は、2026年３月27日に『おともだち５・６・７月号』を発売します。特別付録は『いちごの(ハート)おけしょうコンパクト』です。

「おけしょうコンパクト」は、大きないちごが印象的なかわいらしいデザイン。中を開くと、ミラー、フェイスカラー、アイシャドーとパフやリップがセットされています。ミラーは本物で、本格的なごっこ遊びができるのが魅力的です。ほかに、リップのカラーとおそろいの、かわいいマニキュアも付いてきます。

とじこみ付録は、『めいたんていプリキュア！ おしゃれドレッサーセット』。

ドレッサーセットに付いてくるメイクブラシやくしと一緒に「おけしょうコンパクト」と合わせて使えば、さらにリアルなおけしょうごっこが楽しめます。

ドレッサーの中には、「おけしょうコンパクト」をしまうことができるようになっていて、お片づけにも困りません。

※フェイスカラーやアイシャドー、マニキュアなどの色は実際にはつきません。おけしょう遊びのままごとセットです。

プレイ絵本は、『めいたんていプリキュア！ プリキットミラールーペでたんていごっこ』。プリキットミラールーペを使って、実際に「じけん」を解決していきます。めいたんてい気分を味わおう！

おでかけ時の持ち運びにも手軽で便利な『いちごの(ハート)おけしょうコンパクト』。おけしょうに興味を持ち始めるお子さんたちにおすすめな一冊です。

＜付録内容＞

・いちごの(ハート)おけしょうコンパクト

・マニキュア

＜とじこみ付録＞

・めいたんていプリキュア！ おしゃれドレッサー

・メイクブラシ

・くし

＜プレイ絵本＞

・めいたんていプリキュア！ プリキットミラールーペでたんていごっこ

『おともだち５・６・７月号』

定価：1980円（税込）

発売日：2026年３月27日