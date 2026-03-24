マーケティングAI OS「ENSOR」、レポート図解生成・インフォグラフィック自動生成の2機能をリリース ── 広告レポートのデータ入力から、図解とインフォグラフィックをそれぞれ4パターン即出力

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、同社が提供するマーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、レポート図解生成およびインフォグラフィック自動生成の2機能を新たに搭載したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

マーケティングの現場では、広告運用の結果やKPIを関係者に共有する場面が日常的にあります。表や文章だけの資料では要点が伝わりにくく、一枚絵にまとめたいニーズも高まっています。一方で、次のような課題があります。

・図解やインフォグラフィック化にはデザインの専門性が求められ、依頼から完成まで日数がかかることがある

・「会議で説明しやすい図解」と「訴求・共有に適したインフォグラフィック」では、トーンや情報の切り口を変えたいが、都度作り直しが負担になる

・担当者によってビジュアルの品質にばらつきが出やすい

ENSORは今回の2機能追加により、広告レポートの分析データや数値を入力するだけで、図解ビジュアルとインフォグラフィックを用途に応じて使い分けられる環境を提供します。

■ 新機能の詳細

１. レポート図解生成

広告レポートの分析データや数値を入力するだけで、レポートの要点を整理した図解ビジュアルを4パターン自動生成します。社内報告・クライアント向け資料・社内勉強会など、説明・共有の場面での利用を想定しています。

▼ Before

図解化のたびにデザイナーへの依頼や修正の往復があり、完成まで時間がかかる。

▼ After

データを入力するだけで、4パターンの図解ビジュアルが即座に揃う。

２. インフォグラフィック自動生成

広告レポートの分析データや数値を入力するだけで、インフォグラフィックを4パターン自動生成します。社内報告・クライアント向け資料・SNS発信など、数値や比較を一枚に整理して見せたい用途に適しています。

▼ Before

デザイナーへの依頼・修正の往復で、完成まで数日かかることもある。

▼ After

データを入力するだけで、4パターンのインフォグラフィックが即完成。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとした、マーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを、従来の1/5の時間で実行します。広告・CRM・SFA・ECなどに散在するデータを統合し、AIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして、データ分析・クリエイティブ生成業務の工数削減を実現しています。



【主な機能】

- AI編集：高品質なデザイン生成。背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現- ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成- 動画生成：ENSORで作成した静止画バナーを簡単操作で動画化。背景の動き、人物モーション、CTAボタンのアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能- LP（ランディングページ）生成：チャット形式でAIと会話するだけで、完成度の高いLPのイメージと実装用コードを取得。専門的なデザイン・コーディング知識がなくても、マーケター自身でLPの構成案を素早く形にできる- データ連携：広告・CRM・DWHなど複数のマーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用- ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出。全表現の共通基準として機能- ブランドチェック：企画・レビューを一画面に集約し、承認フローを効率化。生成したクリエイティブやコピーが広告表現ルールや自社のブランドトーン&マナーに準拠しているかをAIが自動チェック。推奨表現・NG表現を事前設定でき、公開前のリスクチェックを効率化。ラフ案作成機能で生成したキャッチコピーは自動でチェック対象に反映- テンプレート：100種類以上のテンプレートから生成したいイメージに近いものを選択し、それをベースに画像生成。業種・用途に合わせたテンプレートで、クリエイティブ制作の起点として活用可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/



▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■REHATCH株式会社について

会社名：REHATCH株式会社

所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F

代表者：代表取締役 迫田 亮太

設立：2019年8月

事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

コーポレートサイト：

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp

TEL：03-5846-9184