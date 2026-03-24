チャンバーフェローズが主宰する会員制コミュニティ「チャンバー倶楽部 第３回｜夏のスーツスタイル新考」開催

株式会社ランドウェル

Chamberfellows（チャンバーフェローズ）は、ブランドの世界観に共鳴する会員を対象としたコミュニティイベント「チャンバー倶楽部」を開催いたします。第３回のテーマは、「夏のスーツスタイル新考」です。

スーツは仕事のユニフォーム。もはや夏にスーツなんて着なくてもいい時代だ。そんな貧相で平凡な発想に縛られた烏合の衆になっていませんか？夏こそスーツは楽しいものだ。話題の「背広散歩」をオーガナイズする安武俊宏さんをお招きして、夏にスーツスタイルを楽しむ新しいヒントを学んでいきます。



「チャンバー倶楽部 第3回｜夏のスーツスタイル新考」日時：4月21日（火）19:00-21:00

場所：チャンバーフェローズ南青山店東京都港区南青山5丁目4-47（表参道駅A5出口より徒歩3分）

参加条件：チャンバーフェローズショップ会員(＊当日新規会員登録をしていただければどなたでも参加可能です)

定員：約10名（先着順）

参加費：無料ご予約URL：https://airrsv.net/chamberfellosminamiaoyama/calendar/menuDetail/?schdlId=T003FDC7E8

安武俊宏（Toshihiro Yasutake）コミュニケーションプランナー/文化服装学院非常勤講師

ビームスでの20年のキャリア（プレスチーフ、オウンドメディア責任者等）を経て、2025年より独立。現在は国内外複数のブランドのプロモーション戦略立案などを行う傍ら、母校である文化服装学院にて教鞭を執る。並行して、日本版スーツウォーク「背広散歩」のオーガナイザーを務め、2026年1月にはイタリア・フィレンツェ（PITTIUOMO 109）での公式開催を成功させるなど、コミュニティ形成とグローバルな文化発信を実践している。ドレススタイルを軸にした独自の感性は海外メディアでも高く評価されている。嫌いな食べ物は”エビ”。

チャンバー倶楽部司会進行編集者江部寿貴（エベトシキ）1977年生まれ。『Men's Ex』『Begin』の２誌の編集を手掛け、2006年『OCEANS』創刊メンバーとして参画。2009年、副編集長に就任。2019年、編集長に就任。2023年、独立。株式会社ebeWorkを設立。編集を軸にブランドやメーカー、メディアでの企画・制作を行う。2025年、千葉・一宮町に書店「We Want Books」をオープンさせる。趣味はサーフィンとブラジリアン柔術。

【チャンバー倶楽部とは】「粋という日本独自の美意識を現代の装いで体現する」ブランド、Chamberfellows（チャンバーフェローズ）の世界観に共鳴してくれたお客様といっしょに一献傾けながら「粋を学ぶコミュニティ」。講義の目的はずばり「粋な男になる」。ファッション、腕時計、クルマ、伝統文化、アート、アンティークなど多岐にわたるテーマをユニークな講師とともに学んでいきます。

〈チャンバー倶楽部概要〉

開催時期：毎月一回平日夜19:00~

参加条件：チャンバーフェローズショップ会員の方定員：各回10名程度

参加費：無料

Chamberfellowsとは、“小さな部屋に集う仲間たち”を語源とし、人生を楽しみ尽くす大人たちが、自然と惹かれ合い、共鳴し合う場を意味します。ファッションやカルチャーを若い頃から楽しみ、今なお質の高いライフスタイルを追求する新シニア層に向けて、Chamberfellowsは「年齢に応じた上質さ」と「さりげない遊び心」を提案します。服を纏うことを通して、自分の人生にふさわしいスタイルと仲間に出会える――そんなブランドを目指しています。