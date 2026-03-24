マーケティングAI OS「ENSOR」、β版リリース3ヶ月でAI生成クリエイティブ6,000本突破 ── 30本以上の機能で広告・LP・データ分析まで一気通貫で

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田亮太）は、同社が提供するマーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」のβ版リリースから3ヶ月で、AI生成クリエイティブが6,000本を突破したことをお知らせいたします。あわせて、30本以上のコンテンツ生成・ブラッシュアップ機能のアップデートおよびデータ分析系機能の搭載を実施し、マーケティング領域のアンビエントエージェントとして進化を続けています。

■ 6,000本突破と30本以上の機能アップデート

ENSORは「学び続けるマーケティングOS｜勝ちバナー量産AI」をコンセプトに、クライアント独自のブランド・パフォーマンスデータを学習し、広告バナー・LP・SNS用画像などを自動生成するプラットフォームです。

β版リリース以降、多くの企業に導入され、広告クリエイティブの制作工数削減や量産化のニーズに応えてきました。

今回、累計生成本数が6,000本を突破。あわせて、30本以上のコンテンツ生成・ブラッシュアップ機能をアップデートし、広告バナー・LP・SNS画像からインフォグラフィック・動画構成案まで、多様なマーケティングクリエイティブの制作をサポートしています。

▼ 主な機能一覧（抜粋）

・0→1広告クリエイティブ作成

・勝ちクリエイティブ分析・再現

・広告クリエイティブ改善

・フォント最適化

・テキスト編集

・テンプレート画像作成

・クリエイティブ横展開

・インフォグラフィック生成

・LP FV横展開作成

・ロゴ・商品精密差し替え

・チラシ作成

・SNSカルーセル画像構成案

・縦型動画構成案・絵コンテ作成

・要素差し替え

・レポート図解生成

・展示会ブース＆装飾デザイン

・大量広告コピー・マトリクス生成

・テキストサイズ最適化

・CTAバリエーション作成

・デザインバッジ付与

■ データ分析系機能の搭載

ENSORには、データ分析系機能として、広告・Web・営業データの統合とAIチャット分析を実現する環境を搭載しています。

Google広告、Meta広告、GA4（Google Analytics）、SFA（Salesforce等）など複数のデータソースと連携し、マーケティング関連データを1つの環境に統合。専門知識がなくても、AIにチャットで質問するだけで、広告効果、CV傾向、チャネル別の成果、異常検知など、必要な分析がその場でできます。

データに基づいた改善提案やクリエイティブの最適化までを連携させ、分析→制作→テストのループを短時間で回せる体制を提供しています。

■ マーケティング領域のアンビエントエージェントとしての進化

ENSORは、従来の「人間が質問してAIが回答する」反応型ではなく、環境データを常時観察し、状況を理解→意思決定→実行を自律的に回すアンビエントエージェントとして、マーケティング領域で進化を続けています。

※アンビエントエージェントについて発信している、CEO迫田のNote記事もぜひご覧ください。

https://note.com/ryota_sakoda/n/n733a319651a8

データ統合・コンテキスト理解・意思決定・実行をつなぐ設計により、分析→制作→テストのループが劇的に短縮。マーケターの役割を「作業」から「戦略・AI指揮」へシフトすることを目指しています。

■ 導入企業の活用シーン（事例）

・BtoB・SaaS業界：広告バナー・LPの量産、ブランドガイドライン準拠のクリエイティブ生成

・人材業界：求人バナー・採用LPの内製化、複数媒体向けのサイズ展開

・EC・D2C業界：商品訴求バナー、SNSカルーセル画像の一括生成

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとした、マーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを、従来の1/5の時間で実行します。



広告・CRM・SFA・ECなどに散在するデータを統合し、AIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして、データ分析・クリエイティブ生成業務の工数削減を実現しています。

■ 主な機能- AI編集：高品質なデザイン生成。背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現- ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成- 動画生成：ENSORで作成した静止画バナーを簡単操作で動画化。背景の動き、人物モーション、CTAボタンのアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能- LP（ランディングページ）生成：チャット形式でAIと会話するだけで、完成度の高いLPのイメージと実装用コードを取得。専門的なデザイン・コーディング知識がなくても、マーケター自身でLPの構成案を素早く形にできる- データ連携：広告・CRM・DWHなど複数のマーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用- ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出。全表現の共通基準として機能- ブランドチェック：企画・レビューを一画面に集約し、承認フローを効率化。生成したクリエイティブやコピーが広告表現ルールや自社のブランドトーン&マナーに準拠しているかをAIが自動チェック。推奨表現・NG表現を事前設定でき、公開前のリスクチェックを効率化。ラフ案作成機能で生成したキャッチコピーは自動でチェック対象に反映- テンプレート：100種類以上のテンプレートから生成したいイメージに近いものを選択し、それをベースに画像生成。業種・用途に合わせたテンプレートで、クリエイティブ制作の起点として活用可能- Skills（公式）：REHATCHが100社以上の広告運用で培ったノウハウを体系化。1コマンドでプロと同等の分析や制作を再現可能- My Skills（ユーザー開発）：自社のトンマナ、制作ルール、業界知識などをスキルとして開発し、AIエージェントに追加。チームの暗黙知を形にして品質を標準化可能



▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/



▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社 会社概要

会社名：REHATCH株式会社

所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

代表者：代表取締役 迫田 亮太

設立：2019年8月

事業内容：マーケティングAI OS「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/