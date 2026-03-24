「東京サイドキック フランクアタック」ゲームマーケット大賞優秀賞の正式続編プロジェクト始動！

株式会社ゴッタニ

株式会社ゴッタニ(以下 弊社)は、協力型ヒーローボードゲーム「東京サイドキック」の正式続編となる新作の制作プロジェクトをクラウドファンディングにて開始しました。

「東京サイドキック」は、2018年に開催された国内最大級のボードゲームイベント「ゲームマーケット」においてゲームマーケット大賞優秀賞を受賞した作品です。

今回のプロジェクトでは、そのゲームシステムをベースに新たなキャラクターやストーリーを追加した続編作品の制作を目指します。本ゲーム単体で遊べて、過去作と合わせても遊べる独立拡張型です。

開催期間：3月13日19:00～4月30日23:59

詳しくはこちら(https://camp-fire.jp/projects/927273/preview)

■ヒーローとサイドキックが東京を守る、協力型ボードゲーム

東京サイドキック フランクアタック

東京サイドキックは完全協力型のボードゲームです。ボードは大迫力のA1(約60cm×84cm)サイズ！

プレイヤーはヒーローと、その相棒であるサイドキックを操作し、東京で発生する様々な事件を解決しながら街を守ります。

ゲーム内では街の各地でアクシデントが発生し、敵であるヴィランがその行く手に立ちはだかります。仲間と相談しながら作戦を立て、強力なヴィランたちに立ち向かうことがゲームの大きな魅力です。

アクシデントやヴィランはプレイする度に変わる為、新鮮な感覚で繰り返し遊べます。

■自由なチーム編成と高い戦略性

東京サイドキック ボード

本作の特徴の一つは、ヒーローとサイドキックを自由に組み合わせることができる点です。それぞれ能力の異なるキャラクターを組み合わせることで、プレイごとに異なる戦略を楽しむことができます。

また、ゲームでは3種類のエナジーカードを使用してアクションを行うため、カードの管理やチームの連携が重要な要素となっています。

プレイヤー同士の相談や協力が自然に生まれるゲーム設計となっており、ボードゲームファンから高い評価を受けています。

■崩壊寸前の東京を救え

東京サイドキック フランクアタック ヒーロー サイドキック

ゲーム中では事件の解決に失敗すると「崩壊ゲージ」が進行し、ゲージが一定値に達するとゲームオーバーになります。さらにゲーム終盤には強力なヴィランが登場し、プレイヤーたちは協力してこの脅威に立ち向かわなければなりません。

限られた手番の中で何を優先するのか、プレイヤー同士の判断が勝敗を分ける緊張感のあるゲームとなっています。

東京サイドキック フランクアタック ヴィラン■2018年ゲームマーケット大賞優秀作品賞受賞作の正式続編

第一作は2018年、ゲームマーケット大賞・優秀賞を受賞した大人気作品！

本作はその正統続編で、東京の新たなMAPに、新たなヒーロー、新たなヴィランが登場します。

本製品単独で遊べるのはもちろんの事、過去作品と組み合わせて遊ぶ事も可能です。

■クラウドファンディングで制作プロジェクト進行中

東京サイドキック

現在、本作の制作プロジェクトはクラウドファンディングにて支援を募っています。

支援額に応じてゲーム内容が追加されるストレッチゴールも用意されており、新たなヴィランやストーリーなど、ゲームの世界がさらに広がる予定です。

https://camp-fire.jp/projects/927273/preview

■商品概要

・作品名：東京サイドキック フランクアタック

・人数：2～4人

・対象年齢：12歳～

・プレイ時間：45分～60分

・小売希望価格：7,700円(税込)

▼内容物

ヒーローカード：6枚サイドキックカード：10枚

ヴィランカード：25枚パワーアップカード：24枚

アメージングデュオ：4枚エナジーカード：84枚

ダメージカード：26枚アクシデントカード：49枚

ヒーローコマ：6個サイドキックコマ：10個

ヴィランコマ：25個ゲームボード：1組

プレイヤーボード：4枚パワーアップボード：1枚

説明書：1冊他、トークン類：1式

説明書はこちら（第一作）(https://gotta2.jp/_userdata/sidekick_rule.pdf)

■GOTTA2について

「ゲームでつくる、より良いコミュニケーション」が体感出来る場所として、アナログゲームがいつでも遊べて、いつ来ても誰かいる。そんなちょっとお洒落で居心地のいい、誰でも気軽に遊べる楽しいボードゲームカフェ「GOTTA2 CAFE」(ゴッタニ カフェ)を運営しています。ゲームの制作/販売もおこなっており、「白雪姫のアップルーレット」「Where am i ? Alice in a mad tea party」等、30以上のタイトルをリリースしています。

【会社概要】

名称 ：株式会社ゴッタニ

代表者：代表取締役 柳川 一隆

所在地：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2丁目16番17号 N.Kビル2階

創設 ：2018年6月

資本金：300万円







