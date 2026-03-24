【ご案内】「Japan Startup Summit」に出展します

株式会社WellBy

株式会社WellBy（本社：東京都渋谷区、代表取締役：土屋 渚）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「Japan Startup Summit」に出展することをお知らせいたします。

当日は、美容サロンやフィットネス、温浴施設における「接客DX」や「無人化・省人化運営」を強力に推進し、企業の収益力向上に貢献するAI肌・健康分析アプリ「KOMACHI NO KAGAMI PLUS」の実機デモを実施いたします。

■出展概要

イベント名称：Japan Startup Summit

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）

会場：東京ビッグサイト

弊社ブース番号：現在調整中です。確定次第、本記事にて速やかにお知らせいたします。

主催：RX Japan合同会社

公式サイト：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

■「KOMACHI NO KAGAMI PLUS」導入のビジネスメリット

美容・健康・ウェルネス業界において長年の課題とされてきた「接客の属人化」や「提案の定量的根拠不足」を、AIで解決し、企業の収益向上（LTV・顧客満足度向上）に直結するソリューションです。

- 接客DXによる継続率（LTV）向上と無人化支援：タブレット等のカメラで、肌・健康状態をAIが瞬時に可視化。客観的データに基づくパーソナライズ提案で顧客体験と継続率を劇的に改善し、無人・省人化店舗の運営も強力に支援します。- 業界トップランナー企業様との確かな導入実績：単なるアイデアではなく、すでにミツウロコグループ「SPA EAS」様、スギ薬局様といった大手企業様とのPoC・実導入が進んでいます。- SaaS提供から共同事業の創出まで柔軟に対応：導入しやすい月額課金（SaaS）モデルを主軸としつつ、機能カスタマイズや、弊社のAI技術を活用した新規事業の共同開発（アライアンス）にも対応可能です。

■KOMACHI NO KAGAMI PLUS

タブレット等で30秒の動画を撮影するだけで、以下の項目を瞬時に高精度で解析します。

- 肌分析：水分量、油分量、肌年齢など- 健康分析：心拍数、呼吸数、血圧、ストレス指数など計23項目- パーソナルカラー診断：イエベ春・イエベ秋・ブルベ夏・ブルベ冬の4シーズン分類

当日のブースでは、実際にAIによる解析をご体験いただきながら、貴社のビジネスモデルに合わせた具体的な活用方法（新規事業開発、既存店舗のDX化など）をご提案させていただきます。

■新規事業ご担当者様・CVC・投資家の皆様へ

WellByは現在、全国規模での本格展開フェーズへと移行しており、事業会社様とのオープンイノベーションや資本業務提携を積極的に模索しております。

「ヘルスケア×AI」の領域で新たな価値創造やシナジーを目指す企業様は、ぜひ弊社ブースまでお立ち寄りください。

（※詳細なブース位置については、事務局からの情報開示後、本ページにて追記・ご案内させていただきます）

■会社概要

会社名：株式会社WellBy

所在地：東京都渋谷区神南１丁目１４-７ ワイズ神南ビル2階

代表取締役：土屋渚

事業内容：美容・ヘルス関連のAIを用いたプロダクト開発による価値創造

詳しい情報やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせ(https://well-by-ai.tech/contact)までどうぞ。