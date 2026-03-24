【木下工務店 創業70周年】新長期保証制度「サポートワイド70」スタート！さらに長く安心して暮らせる住まいを。

株式会社木下工務店

木下グループ 株式会社木下工務店（本社：東京都新宿区／代表取締役：田中耕三郎）の住宅事業は、この度、創業70周年を迎えました。この周年に際し、これまでご愛顧いただきましたお客様、ご尽力いただきました取引先企業の皆さまへの感謝をこめ、さまざまな取り組みを展開し、さらなる豊かな暮らしづくりのため挑戦を続けてまいります。

70周年の節目にあたり、注文住宅における新・長期保証制度「サポートワイド70」のサービス提供を開始いたします。より長く安心して暮らしていただける住まいづくりをご提供してまいります。

新長期保証制度「サポートワイド70」

この保証制度では建物の構造体と防水性について初期保証35年と、さらに10年ごとの無償点検を行い、最長70年までが保証されます。長期保証は、建築時の費用だけでなく安心で快適に住み続けるためにかかる総費用までを考え、将来の家計負担を軽くするLCC（ライフサイクルコスト）を見据えたシステムです。

木下工務店は、創業以来70年にわたり、時代の変化に合わせた商品展開、サービス提供、技術の革新と追求を続けてまいりました。

人生100年時代と言われる現代、より長く安心して暮らし、次世代へ住み継ぐ想いを支える長期保証制度の提供は、私たちが目指す「お客様の本当に豊かな暮らしを支える住まいづくり」を次の時代も継続していくための第一歩です。さらなる豊かな住まいづくりのため、木下工務店は挑戦と成長を続けてまいります。

事業・沿革

木下工務店の住宅事業は、首都圏を中心とした分譲住宅から始まりました。現在は「住まい」「福祉・医療」「エンターテイメント」などの事業を展開する木下グループの一員として、注文住宅事業、土地分譲事業、土地活用事業の分野で“木の住まいづくり”に取り組んでいます。

創業当初よりこだわり続けているのが、当社社員が一気通貫して住まいづくりの全工程を管理・手配する直営施工システムです。このシステムが、完全自由設計を実現する高い施工力の土台となっています。

また、専門技術を持った職方組織「キノシタ マイスタークラブ」の前身となる組織の設立・運営、自社職人を育てるための職業訓練校の開校などを経て、木造住宅建築の品質向上に努めてきました。その中で、耐震・耐火に優れた木造建築工法である「ツーバイフォー工法」をハウスメーカーでいち早く取り入れ、その普及に貢献しています。現在も、在来工法・ツーバイフォー工法の両方で、木造住宅の可能性を追求しています。

住まいづくりを支える新しい技術、設備、商品展開にも意欲的に取り組んでおり、高断熱外壁構造「デュラウォール2」、子育て世帯を支援する新しい集合住宅「elever（エルヴェ）」で2024年度グッドデザイン賞を、さらに次世代型制震ダンパー「DUOフレームII」では2025年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。

住まいづくりを通じた未来のための活動を、今後も積極的に行ってまいります。

「木下工務店70thロゴ」を制定

木下工務店は現在、首都圏を中心に、大阪、京都、神戸、名古屋、仙台、福岡に事業所・営業所を展開しています。

日本の四季や気候の変化に対応し、人の心と体の健康に寄与する“木の住まい”づくりにこれからも向き合い、より多くのお客様の豊かな暮らしをお手伝いするため邁進してまいります。

創業70周年の節目を迎えた当社のさまざまな取り組みに、これからもご期待いただければ幸いです。

■企業情報

木下工務店公式ホームページ :https://www.kinoshita-koumuten.co.jp/

会社名 ： 株式会社 木下工務店

代表 ： 代表取締役社長 田中耕三郎

本社 ： 〒163-1331

東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー31階（総合受付30階）

・注文住宅 03-5908-3435

・土地活用 03-5908-2227

設立 ： 平成24年3月14日 （創業 昭和31年3月23日）

ホームページ ： https://www.kinoshita-koumuten.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/kinoshitakoumuten/

Youtube ： https://www.youtube.com/@kinoshitakoumuten

X（旧Twitter） ： https://x.com/kinoshitak_OA

事業内容 ： 注文住宅事業／土地分譲事業／土地活用事業