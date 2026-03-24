「さんふらわあがつなぐ地域の魅力　南鹿児島編」ディスティネーションキャンペーン特別ツアー販売のお知らせ

さんふらわあトラベル株式会社

さんふらわあトラベル株式会社（社長：大西 康人、本社：大阪府大阪市住之江区）は、商船三井さんふらわあが展開する「さんふらわあがつなぐ地域の魅力 南鹿児島編」ディスティネーションキャンペーンに合わせ、特別ツアーをおひとり様おとな95,800円、こども59,800円にて販売しております。ぜひ、この機会にご参加ください。

＜ツアー概要＞

【添乗員同行/南鹿児島の魅力をダイジェストでめぐる特別企画】

◆対象商品：【大阪発/添乗員同行】南鹿児島をめぐる癒し旅 ー南鹿児島編ー

◆対象出発日：4/16(木)・5/14(木)・6/18(木)

〈商品概要〉

■指宿白水館での特典

１.「砂むし温泉」入浴券（お一人様1回）

２.「薩摩伝承館」入館チケット

３.夕食時「森伊蔵 ゴールドラベル」1杯（おとなのみ）

◆ご旅行代金(おひとり様/往復フェリー〈スーペリア個室〉、指宿白水館〈薩摩客殿〉4名1室利用の場合)

おとな 95,800円

こども 59,800円

◆ご旅行代金に含まれるもの

〇往復フェリー運賃（大阪/志布志：スーペリア個室）

〇指宿白水館「薩摩客殿」宿泊代

（砂むし温泉1回券・薩摩伝承館入場券・森伊蔵1杯〈おとなのみ〉含む）

〇食事(フェリー夕食2回・朝食2回/ホテル夕食1回・朝食1回/昼食2回)

〇観光施設入場料

〇貸切バス代

〇バスガイド代（2日目、3日目）

〇有料道路通行料金・駐車料金・桜島フェリー航送料・フェリーなんきゅう航送料

〇添乗員経費

〇サービス料、諸税(追加飲料及びこれに伴う諸税等については各施設にてお支払いください。)

◆最少催行人員：おとな15名

◆添乗員：さんふらわあターミナル（大阪）第2ターミナルより同行いたします

お申込みはご出発日の5営業日前まで承ります。

期間限定の特別ツアーです。お早めのお申込みをおすすめいたします。

※本商品は旅行商品です。乗船券とは取り扱いが異なりますのでご注意ください。

＜本件に関する問い合わせ先＞

さんふらわあトラベル株式会社 大阪本社 営業・造成グループ

TEL：06-7634-8255

商品詳細はこちら

〈URL〉https://www.ferry-sunflower.co.jp/travel/002952.html