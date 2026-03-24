ギークプラス、「第7回 関西物流展　KANSAI LOGIX 2026」に出展

株式会社ギークプラス

株式会社ギークプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：加藤 大和）は、4月8日（水）から10日（金）にインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展します。関西では初の展示となる新型自動ピッキングステーション「PopPick Lite Station」および、最大約12mの高所保管に対応する最新ACR※型モデル「RS（Robo Shuttle）シリーズ」など、物流現場の課題を解決する最新ロボティクスを実機展示します。

※ Autonomous Case-handling Robot：自律型ケースハンドリングロボット

◆展示内容について

- 関西初展示となる「PopPick Lite Station（ポップピック ライト ステーション）」

自動棚搬送ロボットが運んだコンテナを棚から自動で引き出し、作業員の手元へ届ける新型ピッキングステーションです。従来の「PopPick Station」から設置床面積を約50％削減しており、倉庫レイアウトに制約がある環境でも導入しやすい設計となっています。またアンカーレス構造のため、倉庫の拡張や移転時にも柔軟に対応可能です。バラ・ダンボール・パレットといった多様な荷姿に対応し、1時間あたり約360箱の出し入れが可能で、大幅な作業効率化を実現します。



「PopPick Lite Station」紹介動画：https://youtu.be/kotzz4oqW0Q?si=_k8n-oIIW4Xz3k-3

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kotzz4oqW0Q ]

「PopPick Lite Station」の詳細はこちら：https://www.geekplus.jp/service/products/poppick/

- 高密度保管を実現する「RS（Robo Shuttle）シリーズ」

2025年4月から提供を開始した、物流倉庫の保管効率とピッキング作業効率の両立を実現する自動化ロボティクスです。ACR（自律型ケースハンドリングロボット）とAMR（自律移動ロボット）を組み合わせたシステムで、最大12mの高層ラックに対応しています。さらに、ピッキングロボットが約1.2～1.8m/秒で移動し、荷物を作業員の手元まで搬送する「Tote-to-Person」モデルを採用しています。これにより、手作業のみの倉庫と比較してストレージ容量を最大5倍、人手中心の運用と比べて生産性を最大8倍まで向上させることが可能です。



「RS（Robo Shuttle）シリーズ」紹介動画https://youtu.be/ODK3jEEbRHs?si=XJ_qWxt6ovz5wKOt

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ODK3jEEbRHs ]

「RS（Robo Shuttle）シリーズ」の詳細はこちら：https://service.geekplus.jp/product/roboshuttle

- 展示会初公開となる、ビジネスを加速させるテーラーメイドプログラム「ziict gears」

自社開発のソリューションや他社製品を組み合わせ、お客様の事業に最適な物流プランを提案し、共に実現していくことを目指すテーラーメイドプログラム「ziict gears」を展示会で初公開します。

本プログラムでは、世界シェアNo.1を誇るAGV/AMR「EVE」シリーズを中心とした「ロボティクス」を軸に、サプライチェーンを最適化する「ソフトウェア」、そして高品質なオペレーションで売上最大化を支援する「フルフィルメント」をシームレスに連携。これにより、単なるロボット導入による「省人化」にとどまらず、現場の生産性向上から経営課題の解決までを一気通貫で支援します。会場では、プーマ ジャパン様への導入事例などを通じて、ビジネスを加速させる新たなアプローチの全容をご紹介します。

◆ギークプラス ブース情報

ブース位置： A5-51

展示プロダクト： PopPick Lite Station、RSシリーズ、ziict gears 他

◆「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」について

深刻化する人材不足や環境負荷への対応など、物流を取り巻く課題が加速する中、西日本エリアにはこれらを包括的に支援する専門展が存在していませんでした。

その需要に応える形で2019年に誕生した「関西物流展」は、最新技術やソリューションが集まる業界のプラットフォームとして成長を続けています。

展示会名： 第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026

会期： 2026年4月8日（水）～10日（金） 10:00～17:00（最終日は16:00まで）

会場： インテックス大阪 4号館、5号館、6号館A・B

主催： 関西物流展 実行委員会

公式サイト： https://www.kansai-logix.com/

ギークプラスについて

株式会社ギークプラスは、「次世代に残せるデジタル物流インフラを創る」をミッションに掲げ、テクノロジーの力で物流課題の解決を目指しています。

自動化ロボット販売事業、ソフトウェア事業、フルフィルメント事業、コンサルティング事業の4つの事業を横断的に展開しており、構想策定から導入、運用、改善までを一気通貫で支援しています。国内におけるロボット販売実績は4,000台強と業界トップクラスを誇り、多様な業種・業態の物流現場において生産性向上と省人化を実現してきました。

＜会社概要＞

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー26F

代表者：代表取締役CEO 加藤大和

事業内容：自動搬送ロボット（EVE）の販売・導入・保守サービス、

物流関連のシステムソリューション提供

ウェブサイト：https://www.geekplus.jp/(https://www.geekplus.jp/?lan=JP)

＜サービス導入に関するお問い合わせ先＞

電話番号：03-5422-1422

メールアドレス：info@geekplus.jp

