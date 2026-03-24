ペルシード、車載マグネットスマホホルダーシリーズを拡充　設置方法で選べる新たな2タイプを追加し全5モデルに

株式会社ペルシード

株式会社ペルシードは、スマートフォンをマグネットで簡単に固定できる車載スマートフォンホルダー2種、「マグネットスマホホルダー ロングアーム吸盤（PH2622）」と「マグネットスマホホルダー ドリンクイン（PH2624）」を2026年2月に全国のカー用品店およびECサイトにて発売いたしました。（オープン価格）

MagSafe搭載iPhoneに対応、強力マグネットによりスマートフォンをしっかりホールドでき、装着・取り外しが簡単。さらにアームの角度調整や伸縮機構により、お好みの位置に調整できます。発売中の3タイプに加え、新たに2タイプをラインアップ。車内環境や好みに合わせて選べるスマホホルダーです。

【URL】https://pellucid.co.jp/product/smartphone_holder

PH2622/N-BOX（JF5）取付例（左）PH2624/ノア(ZWR90)取付例（右）強力マグネットでスマホをしっかりホールド

MagSafe搭載iPhoneやMagSafe対応ケース・マグネットリングに対応。

スマートフォンをホルダーに近づけるだけでマグネットが吸着し、簡単に固定できます。

また、スマートフォンの縦置き・横置きの両方に対応しており、ナビアプリや動画再生など用途に合わせて使用できます。



※本製品ご使用の際は、運転中の安全確保を最優先とし、スマートフォンの操作や画面の注視はお控えください。

角度・位置を自由に調整できる設計

ホルダーはボールジョイント構造を採用し、角度を自由に調整可能。

お好みの位置・角度に細かく調整できます。

設置方法で選べる2タイプ

マグネットスマホホルダー ロングアーム吸盤（PH2622）

強力な真空吸盤でダッシュボードなどにしっかり固定、設置できる吸盤タイプのスマホホルダーです。

前後に伸縮できるロングアームを採用し、スマートフォンをお好みの位置へ調整できます。



主な特長

・強力真空吸盤でダッシュボードへ固定

・前後伸縮できるロングアーム

・ローポジション設置に対応

・吸盤は水洗いすることで吸着力が復活

マグネットスマホホルダー ドリンクイン（PH2624）

車内のドリンクホルダーに設置するタイプのスマホホルダーです。

ダッシュボードに貼り付ける必要がなく、車内をすっきり保ちながら設置できます。

上下伸縮アームを採用し、お好みの高さにスマートフォンを調整できます。



主な特長

・ドリンクホルダー取付けタイプ

・上下伸縮アームで高さ調整が可能

・設置後も360°回転可能

・省スペース設計で隣のドリンク収納を邪魔しない

製品仕様

H2622PH2624[表: https://prtimes.jp/data/corp/102886/table/60_1_193eabd777a59e4ef313ca0d7f485ffa.jpg?v=202603250251 ]

※iPhone、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※記載の会社名／製品名／規格名などは、各社及び団体の商標または登録商標です。

ペルシード スマホホルダー製品ラインナップ表

株式会社ペルシード

1975年創業。カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルム等の販売をいたしております。

「全ての人に快適なカーライフを」を企業コンセプトに、使用する素材にもこだわり、

ライフスタイル・洗車環境を考えたお客様のニーズに応えられる商品開発をしてまいります。



【会社概要】

社名：株式会社ペルシード

本社所在地：愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

代表取締役：田中 仁

事業内容： カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルムの販売

HP：https://pellucid.co.jp/

株主：株式会社コムテック（100%出資）https://www.e-comtec.co.jp/

設立： 1975年（昭和50年）



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