ペルシード、車載マグネットスマホホルダーシリーズを拡充 設置方法で選べる新たな2タイプを追加し全5モデルに
株式会社ペルシードは、スマートフォンをマグネットで簡単に固定できる車載スマートフォンホルダー2種、「マグネットスマホホルダー ロングアーム吸盤（PH2622）」と「マグネットスマホホルダー ドリンクイン（PH2624）」を2026年2月に全国のカー用品店およびECサイトにて発売いたしました。（オープン価格）
MagSafe搭載iPhoneに対応、強力マグネットによりスマートフォンをしっかりホールドでき、装着・取り外しが簡単。さらにアームの角度調整や伸縮機構により、お好みの位置に調整できます。発売中の3タイプに加え、新たに2タイプをラインアップ。車内環境や好みに合わせて選べるスマホホルダーです。
【URL】https://pellucid.co.jp/product/smartphone_holder
PH2622/N-BOX（JF5）取付例（左）PH2624/ノア(ZWR90)取付例（右）
強力マグネットでスマホをしっかりホールド
MagSafe搭載iPhoneやMagSafe対応ケース・マグネットリングに対応。
スマートフォンをホルダーに近づけるだけでマグネットが吸着し、簡単に固定できます。
また、スマートフォンの縦置き・横置きの両方に対応しており、ナビアプリや動画再生など用途に合わせて使用できます。
※本製品ご使用の際は、運転中の安全確保を最優先とし、スマートフォンの操作や画面の注視はお控えください。
角度・位置を自由に調整できる設計
ホルダーはボールジョイント構造を採用し、角度を自由に調整可能。
お好みの位置・角度に細かく調整できます。
設置方法で選べる2タイプ
マグネットスマホホルダー ロングアーム吸盤（PH2622）
強力な真空吸盤でダッシュボードなどにしっかり固定、設置できる吸盤タイプのスマホホルダーです。
前後に伸縮できるロングアームを採用し、スマートフォンをお好みの位置へ調整できます。
主な特長
・強力真空吸盤でダッシュボードへ固定
・前後伸縮できるロングアーム
・ローポジション設置に対応
・吸盤は水洗いすることで吸着力が復活
マグネットスマホホルダー ドリンクイン（PH2624）
車内のドリンクホルダーに設置するタイプのスマホホルダーです。
ダッシュボードに貼り付ける必要がなく、車内をすっきり保ちながら設置できます。
上下伸縮アームを採用し、お好みの高さにスマートフォンを調整できます。
主な特長
・ドリンクホルダー取付けタイプ
・上下伸縮アームで高さ調整が可能
・設置後も360°回転可能
・省スペース設計で隣のドリンク収納を邪魔しない
H2622
PH2624
製品仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/102886/table/60_1_193eabd777a59e4ef313ca0d7f485ffa.jpg?v=202603250251 ]
※iPhone、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※記載の会社名／製品名／規格名などは、各社及び団体の商標または登録商標です。
ペルシード スマホホルダー製品ラインナップ表
株式会社ペルシード
1975年創業。カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルム等の販売をいたしております。
「全ての人に快適なカーライフを」を企業コンセプトに、使用する素材にもこだわり、
ライフスタイル・洗車環境を考えたお客様のニーズに応えられる商品開発をしてまいります。
【会社概要】
社名：株式会社ペルシード
本社所在地：愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1
代表取締役：田中 仁
事業内容： カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルムの販売
HP：https://pellucid.co.jp/
株主：株式会社コムテック（100%出資）https://www.e-comtec.co.jp/
設立： 1975年（昭和50年）
■公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/pellucid_jp/
■公式Instagram
https://www.instagram.com/pellucid_jp/