InnoJin株式会社、MedTech ROUNDに採択

InnoJin株式会社

大学発のスタートアップ企業であるInnoJin株式会社（本社：東京都文京区）は、医療機器企業によるスタートアップ・アクセラレーションプログラムであるMedTech ROUNDに採択されましたことをお知らせいたします。

アクセラレーターであるアステラス製薬株式会社様のご支援のもと、弊社開発中製品の社会実装を加速してまいります。

今後も、「ヒトにやさしいデジタル医療」を早期に実現すべく取り組みをさらに強化してまいります。

■参考リンク

MedTech ROUND公式サイト：https://med-tech-round.com/

■MedTech ROUNDホームページ記事「アクセラレーション開始のご連絡：https://med-tech-round.com/posts/news8

▪️会社概要

InnoJin株式会社

設立： 2020年12月１日

所在地： 東京都文京区本郷2-14-10 長嶋ビル5階

電話番号：03-6670-8993

企業サイト：https://innojin.co.jp/

事業内容：

・医療及びヘルスケアに関するITを活用した事業

・医療及びヘルスケアに関する情報収集、分析及び情報提供

・医療及びヘルスケアに関するウェブコンテンツ及びデジタルコンテンツの企画、制 作、販売

・医療及びヘルスケアに関するコンサルティング業務

・医療及びヘルスケアに関する研究

・教育事業

・書籍その他印刷物及び電子出版物の企画、政策並びに販売前各号に付帯関連する一切の事業

▪️本件に関するお問い合わせ先

InnoJin株式会社

メールアドレス：cs@innojin.co.jp