全国でも珍しい“もろこし粉”使用--豊橋発祥と伝わる柏餅、老舗が三河郷土含む5種を端午の節句に展開

株式会社お亀堂

端午の節句に欠かせない柏餅。

その中に、全国でも珍しい「もろこし粉」を使った柏餅があることをご存じでしょうか。

創業70年以上、豊橋に根ざす老舗和菓子店

株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、4月15日～5月7日の期間限定で柏餅5種類を東三河の直営店舗にて販売いたします。

豊橋発祥と伝わる柏餅文化（諸説あり）。

その中でも三河地方に残る郷土仕様「もろこし柏餅」を含む展開です。

少子化や行事離れが進む中、地域の味と日本の節句文化を守り続けます。

■ 柏餅に込められた家族の願い

柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないことから「子孫繁栄」の象徴。

そのため柏餅は、端午の節句に食べる祝い菓子として全国に広まりました。

同店では、初夏の香りをまとった柏葉を毎朝一枚一枚手巻きし、出来立てを提供。

行事菓子本来の姿を大切にしています。

■ 全国でも珍しい「もろこし柏餅」

今回の特徴は、三河地方の郷土仕様である「もろこし柏餅」。

この柏餅に使用する「もろこし粉」は、

雑穀「たかきび」を粉状にしたものです。

かつて米が貴重だった時代、

代用穀物として工夫から生まれたとも言われています。

もろこし（たかきび）は、

・ビタミン

・ミネラル

・食物繊維

を豊富に含む栄養価の高い穀物。

近年では“スーパーフード”としても注目されています。

ほんのりとした穀物の香ばしさと、素朴な甘みが特徴。

もち米の柏餅とは異なる、三河ならではの味わいです。

■ そのほかの4種

お亀堂の柏餅は全5種類。

１. こし餡（280円）

２. つぶ餡（280円）

３. よもぎ餅（280円）

４. もろこし（320円）※三河郷土・たかきび使用

５. 白みそ餡（320円）※西京味噌使用

・北海道十勝産小豆の自家製餡

・香り高いよもぎ

・中部では比較的珍しい白みそ餡

地域性と王道の味を同時に楽しめる構成です。

■ 豊橋発祥と伝わる柏餅（諸説あり）

三河・二川と遠州・白須賀の国境付近「猿ヶ番場」に柏餅を名物とする茶屋があったと伝えられている。

小田原征伐に向かう途中の豊臣秀吉が立ち寄り、「かしわ餅」を「勝和餅」と聞き間違え、縁起物として兵に振る舞ったという逸話も残る。

その後、柏餅は端午の節句の祝い菓子として江戸に広まり、浮世絵にも描かれた。

発祥については諸説あるものの、豊橋が柏餅文化と深く関わる土地であることは広く知られている。

■ 代表取締役 森貴比古 コメント

代表取締役・森貴比古氏は語ります。

「もろこし柏餅は、三河の歴史と工夫の味です。

お米が貴重だった時代の知恵が、今では栄養価の高い穀物として見直されています。

地域に残る味を、次の世代へ伝えていきたい。」

【商品概要】

商品名：柏餅（全5種）

価格：280円／320円

販売期間：4月15日～5月7日

販売場所：東三河のお亀堂直営店各店

【お亀堂について】

株式会社お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上続く老舗和菓子店。

「挑戦」と「革新」を掲げ、地域文化を未来へつなぐ和菓子づくりを行っています。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

HP：https://okamedo.jp/