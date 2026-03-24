鏡石駅周辺の土地区画整理事業を通じた 公民連携による付加価値創出型のまちづくりについて、福島県鏡石町とパナソニック ホームズが包括連携協定を締結

パナソニック ホームズ株式会社

パナソニック ホームズ株式会社

福島県鏡石町

パナソニック ホームズ株式会社（以下、パナソニック ホームズ）は、2026年3月24日、福島県鏡石町(以下、鏡石町)と、鏡石駅東第1土地区画整理事業を通じた公民連携による付加価値創出型まちづくりの推進について、包括連携協定を締結しました。

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https://prtimes.jp/a/?f=d22927-247-a17940bfed3b57d2f5b186be29882212.pdf

鏡石町が取り組む鏡石駅東第1土地区画整理事業では、2000年度の事業開始以来、宅地造成や道路・公園などの基盤整備が進み、新たな市街地形成が進行しています。一方で、事業期間が長期にわたっているなどの課題も抱えています。こうしたなか、鏡石町が、パナソニック ホームズと福島県伊達市・54企業団体とが公民連携で推進する大規模複合開発プロジェクト『Up DATE City (アップデートシティ) ふくしま』のまちづくりに関心を持ち、現地視察を通してパナソニック ホームズとまちづくりへの想いを共有できたことから、このたび、共に公民連携で付加価値創出型のまちづくりを進めていくことになりました。

今後は、本協定に基づき、まちづくりの全体構想の具体化や、地域課題の解決に向けたタウンサービス、長期化している事業の推進などについて協議を行うとともに、地域の事業者や住民の皆様と連携しながら、持続的に発展できるまちづくりを目指した取り組みを進めていきます。

包括連携協定締結式の様子（2026年3月24日 鏡石町役場にて／右：鏡石町長 木賊（とくさ）正男、左：パナソニック ホームズ 街づくり事業部 プロジェクト推進室長 熊谷 一義）

■包括連携協定 概要

名 称：鏡石町とパナソニック ホームズ株式会社との包括連携協定

締結日：2026年3月24日

締結者：パナソニック ホームズ株式会社、福島県鏡石町

〈連携・協力事項〉

１. 鏡石駅東第1土地区画整理事業の土地利用計画、スケジュール等

２. 地域課題を抽出し、課題解決に向けた協議と推進

３. 拠点機能の強化

４. 定住人口の拡大及び関係人口の創出

５. 地域コミュニティ活性化

６. 地域資源を最大限に活かす新たな暮らしの創造

７. 環境及び景観に配慮したまちづくりの推進

８. そのほか、両者が協議し、必要と認める事項

■鏡石町について

福島県の中央南部に位置し、郡山市のベッドタウンとして東北自動車道や国道4号、JR東北本線など交通の利便性が高く、高齢化率が県内で2番目に低い若くて活気のある町です。特産の「岩瀬きゅうり」やりんご、「牧場の朝」のモデルとなった日本初の西洋式牧場 岩瀬牧場など、農業・観光資源が豊富です。

■大型分譲地『Up DATE City (アップデートシティ) ふくしま』について

パナソニック ホームズが福島県伊達市・54の企業団体と共に推進する、総面積約14.1haの大規模複合開発プロジェクト。2023年10月に街びらきし、福祉施設、認定こども園、商業施設、複合施設、214戸の戸建街区で構成されています。中心施設となる公民連携のCCAC「U-プレイス伊達」を軸に、多世代交流と生涯活躍を促す「健幸と生涯活躍のまち」の実現を目指し、地域課題の解決と先進的なタウンマネジメントのモデル形成を進めています。

◎プレスリリース 福島県伊達市高子地域に『健幸と生涯活躍のまち』をつくり『想像を超えたくらし』の実現を目指す大型分譲地『Up DATE City (アップデートシティ) ふくしま』 街びらき

https://homes.panasonic.com/company/news/release/2023/1029.html