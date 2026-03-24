『サク濃い 苺』4月6日発売

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社（本社 東京、社長 川原浩）は、フルーツキャンディ『サク濃い 苺』を4月6日から発売します。

■商品特長

・サクサクと“噛めて、噛んで楽しみたくなる”フルーツキャンディです。舐めて楽しむキャンディにはない、サクッと軽やかな新しい食感が楽しめます

・苺まるごとパウダーを使用しており、噛むことで苺本来の濃厚で甘酸っぱいおいしさが味わえます

・オフィスや外出先でも気軽に楽しめる個包装設計です

■開発背景

・アサヒグループ食品の「キャンディの食べ方に関する調査」※によると、キャンディを噛んで食べる人は全体の4割弱を占め、特に10代 を中心とした若年層に多いことがわかりました

・噛むことでストレス発散・気分転換したい方、キャンディを舐めるだけではなく、噛むことも楽しんでいる方に向けて、新しい食感のキャンディを開発しました

※ 2025年9月 自社調査 キャンディを3カ月以内に自購入自喫食した人(n=1137)

【商品概要】

■商品名 サク濃い 苺

■内容量 52g（個装紙込み）

■発売日 4月6日

■発売地域 全国