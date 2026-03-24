AB6IXが新曲ステージを披露！YENA、ALL(H)OURSほか人気アーティストもカムバック！『SBS人気歌謡』最新回が 「Music K」にて日本最速・独占配信中

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、韓国で3月22日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日3月23日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

(C) SBS

『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』:視聴はこちら(https://amzn.to/4d2e3Bm)

3月第4週の放送には、AB6IX、YENA、ALL(H)OURS、TUNEXX、H1-KEY、AtHeart、In A Minute、P1Harmony、Big Ocean、NouerA、ナ・テジュ、ウ・イェリン、cosmosy、Mighty Mouth,MINYOUNG(BBGIRLS)、V01D、AmbiO、ODD YOUTHの合計17組の豪華アーティストが登場。

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今年5月にデビュー7周年を迎える、大人気ボーイズグループ“AB6IX”。デビュー当時からメンバー自らが楽曲制作に参加していることでも注目を集め、昨年8月にリリースした楽曲＜STUPID＞が、K-POP第3世代の感性を感じさせると話題になるなど、数多くの名曲を生み出してきた彼らが、待望のカムバック。今月16日に、フルアルバムとしては約5年ぶりにリリースされた3RD ALBUM『SEVEN : CRIMSON HORIZON』から、タイトル曲 のステージを披露し、圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了しました。

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そして、日韓合同グループ“IZ*ONE”のメンバーとして活躍後、ソロとしての歌手活動はもちろん、バラエティでもマルチに活躍する“YENA”が、先週に引き続き2週連続で登場。今月11日にリリースしたばかりの5th Mini Album『LOVE CATCHER』から、キュートさと中毒性溢れるタイトル曲＜Catch Catch＞を披露し、多くのファンを虜に。今年6月には、4月から開催されるアジアツアーの日本公演を控えるなど、日本でも絶大な人気を誇る彼女の、エネルギッシュなステージをお楽しみください。

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さらに、より強烈なダークコンセプトでカムバックを果たし、期待を高めている7人組多国籍ボーイズグループ“ALL(H)OURS”も登場。今月16日に発売された5thミニアルバム『NO DOUBT』のタイトル曲＜DEAD MAN WALKING＞を通して、圧倒的な存在感を放ちました。

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「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/4t4Kns2Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

≪ 配信概要 ≫

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番組名：『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約150タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』や、“i-dle”ウギ、“Billlie”つき、“今月の少女”出身Chuuの3人が宇宙スターを目指して能力アップデートに挑むバラエティ番組「スタ→ガールズ ＃アプデちゅう!?」、さらにはデビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/4bEhiMV)